International Dota 2: sigue minuto a minuto el torneo en VIVO y descubre quién será el ganador

Estas son las fechas y horarios de los primeros partidos de Thunder Predator, Beastcoast y Team Undying, los equipos conformados por peruanos en el TI 10:

Virtus.Pro vs. Team Undying 2.00 a.m.

Elephant vs. Beastcoast 4.00 a.m.

OG vs. Thunder Predator 6.00 a.m.

Invictus Gaming vs. Team Undying 6.00 a.m.

Team Secret vs. Beastcoast 8.00 a.m.

Team Aster vs. Team Undying 10.00 a.m.

Alliance vs. Thunder Predator 10.00 a.m.