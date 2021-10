Dota 2: equipos con casos de COVID-19 podrán participar en The International 10

Aquellos equipos cuyos integrantes hayan dado positivo por COVID-19 tendrán la oportunidad de participar en el torneo mundial de Dota 2 The International 10, gracias a las medidas de bioseguridad que serán implementadas para esos casos. Hasta el momento son dos los equipos con atletas que están infectados con el virus: Team Aster e Invictus Gaming.

En total, la competencia reúne a 18 organizaciones en camino hacia el trofeo más codiciado en la escena de los e-sports: 40 millones de dólares recaudados a lo largo del 2022; 18 millones de la cifra mencionada irán al campeón definitivo del TI 10.

En el caso de Team Aster, todos sus jugadores fueron puestos en cuarentena por 10 días. A pesar de que esto ocasionó el surgimiento de dudas respecto de una posible incapacidad para competir, el comentarista de Dota 2 Wykrhm Reddy confirmó vía Twitter que el equipo sí continuará participando. Esto se deberá a las medidas implementadas por la organización del torneo, que consisten en separa a sus integrantes en cuartos aislados equipados con todo lo necesario.

No obstante, no todo está saliendo como se había anticipado. Por ejemplo, Team Spirit comentó en medios la experiencia que están viviendo aquellos que sí pueden asistir presencialmente. Las habitaciones de hotel no son las mejores para competir, lo cual generó memes y quejas en plataformas como Facebook y Twitter, tanto de usuarios como de jugadores.

Recuerda que The International 10 se mantiene con fechas del 7 al 17 de octubre en Bucarest, ciudad del país europeo de Rumania. La primera fase de la competencia se llevará a cabo desde el hotel, para definir al top 8 que irá a la Arena Națională a competir por el Aegis of Champions.