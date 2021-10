The Last of Us Left Behind y el curioso huevo de pascua hacia Uncharted y Nathan Drake

The Last of Us debe ser uno de los videojuegos que los usuarios de PlayStation vuelven a jugar con mayor frecuencia. Esta joya que se lanzó en PS3 recibió un DLC llamado Left Behind, en el que revivimos todo lo que tuvo que pasar Ellie, en compañía de Riley, mientras intentaba salvar a Joel. Pero no solo eso, sino que también oculta huevos de pascua que tocan en lo más profundo de los gamers.

Es sabido que el equipo de desarrollo de Naughty Dog suele colocar huevos de pascua, también conocidos como easter eggs, para hacer referencia a sus propios videojuegos. Por ejemplo, en Uncharted 4 podemos jugar el primer level de Crash Bandicoot e incluso el mapa de este título está dentro del exclusivo de PS4.

Left Behind, el DLC de The Last of Us, tiene como escenario principal un centro comercial, el cual es explorado por Ellie y Riley. Ambas exploran y juguetean por todo el lugar; sin embargo, en una de las tiendas, un usuario logró descubrir que existe un disfraz de Nathan Drake, protagonista de Uncharted, en uno de los establecimientos.

El hallazgo fue hecho por el usuario DownInTheUnderground, quien compartió en Reddit una imagen donde muestra el paquete que contiene el disfraz de Nathan Drake. Incluso, el nombre de este atuendo es “Uncharted 2: Among Thieves - Nathan Drake Adult Costume”, cuyo precio es de 5,99 dólares.

Esta fórmula vuelve a ser replicada por Naughty Dog en The Last of Us Part II, pues en las primeras escenas vemos una PlayStation 3 y capítulos después aparece un enemigo que utiliza la popular consola portátil PS VITA.