Pokémon GO anuncia su Liga Pokémon donde participarán entrenadores de todo el mundo

A través de su blog oficial, Niantic ha anunciado que la primera Serie de Campeonatos Pokémon GO llegará en 2022. Los entrenadores de todo el mundo tendrán la oportunidad de combatir contra los mejores y ganar una invitación para el Campeonato Mundial Pokémon 2022.

La última vez que Pokémon GO ocupó el escenario principal de los Campeonatos Mundiales Pokémon fue durante los épicos combates de exhibición en el Invitacional de 2019. Desde entonces, se puso en marcha la Liga Combates GO, que llevó la versión de Pokémon GO de los combates pokémon al escenario mundial, y ya cuenta en su haber con nueve temporadas.

¿Cómo será el Campeonato Mundial Pokémon 2022?

Durante el primer año de la Serie de Campeonatos Pokémon GO, el juego aparecerá en eventos seleccionados, incluidos los Campeonatos Regionales e Internacionales. Los mejores jugadores de Pokémon GO en estos eventos ganarán una invitación al Campeonato Mundial Pokémon 2022. Estos contarán con secciones por edad Sénior y Máster.

Campeonato Mundial Pokémon 2022. Foto: Niantic

¿Cómo participar en el Campeonato Mundial Pokémon 2022?

Los entrenadores podrán inscribirse en estos eventos de Play! Pokémon en un periodo de dos fases. Los jugadores que alcancen el rango de Leyenda en la temporada actual de la Liga Combates GO de Pokémon podrán afiliarse durante un breve periodo de inscripción anticipada, que tendrá lugar los primeros meses de 2022. Una vez que este periodo se cierre, los entrenadores de cualquier rango podrán inscribirse para las plazas restantes.

Los entrenadores tendrán hasta el lunes 29 de noviembre de 2021 para competir en la temporada actual de la Liga Combates GO. La siguiente temporada de la liga concederá la entrada a un segundo lote de inscripciones a eventos en vivo.

Para inscribirse en estos eventos, los competidores tendrán que vincular su cuenta de Pokémon GO a su cuenta del Club de entrenadores de Pokémon, tener un Play! Pokémon, Player ID y aceptar las condiciones de uso de Play! Pokémon.