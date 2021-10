‘Half-Life: Alyx’: así luce el mod que te permitirá jugarlo sin casco de realidad virtual

Half-Life: Alyx es la más reciente entrega de la principal saga de shooters de Valve. El videojuego fue anunciado sorpresivamente por la compañía de Gabe Newell y su estreno fue todo un éxito. Sin embargo, la necesidad de utilizar un casco de realidad virtual impidió que miles de fanáticos puedan disfrutar de este entrega.

La gran mayoría de videojuegos para PC son compatibles con mods y Half-Life: Alyx no es la excepción. Pese a que muchos han intentado buscar cascos de realidad virtual económicos para vivir esta experiencia única, otros esperan con mucha emoción la posibilidad de jugarlo utilizando un mouse y teclado.

Este deseo, compartido por miles de gamers, se habría convertido en la fuente de motivación del conocido modder SoMNst, quien en abril del presente año presentaba un adelanto de su programa que permite jugar el shooter sin esta clase de periféricos, y ahora nos muestra, por medio de otro gameplay, lo avanzado que está su mod.

A pesar de que el desarrollo de este mod para jugar Half-Life: Alyx con mouse y teclado sigue en desarrollo, se puede comprobar que la historia del videojuego y, sobre todo, la jugabilidad no se pierde sin la VR, pues mantiene la perspectiva en primera persona.

Entre los detalles a destacar de esta versión, se encuentra el uso de plumones con los que podrás seguir dibujando sobre los cristales al inicio del juego, un elemento que fue muy utilizado entre los gamers en su momento, hasta profesores lo usaban de pizarrón.

Por otra parte, este Half-Life: Alyx también ha recibido varios ajustes, como una mejora en la interfaz de usuario, el sistema de colisiones, pistas y también añade una nueva manera de completar los rompecabezas.

No obstante, SoMNst aún no ha revelado cuándo es que lanzará este mod de Half-Life: Alyx para que miles de fans que no pudieron conseguir un casco de realidad virtual puedan jugar el nuevo shooter de Valve.