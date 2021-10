Call of Duty: Warzone: ¿cómo desbloquear las armas cuerpo a cuerpo Hammer y Sickle?

Call of Duty: Warzone y Cold War recibirán un nuevo arsenal de armamento gracias a su próxima actualización. Ambos shooters alcanzarán la temporada 6 en todas las plataformas, y se han revelado algunas de las armas que podrán conseguir los gamers de su inmensa comunidad. En esta oportunidad, te contamos cómo desbloquear a Hammer y Sickle.

Aunque los Call of Duty ofrecen armas de corto y largo alcance muy sofisticadas, hay momentos en los que la munición se acaba y solo queda combatir cuerpo a cuerpo. Durante la actual temporada, los fans lograron desbloquear a Sai, un objeto letal con temática de artes marciales que es de las más populares en los mencionados juegos.

Debido a ello, Activision le ha puesto énfasis en la creación de estos objetos y para la temporada 6 de Warzone y Cold War lanzará para los modos multijugador las armas mortales de doble empuñadora: Sickle y Hammer, una hoz y un martillo.

Aunque falta poco para el lanzamiento de esta season, ya se sabe cómo desbloquear la hoz y el martillo en COD: Warzone y Cold War. Si quieres conseguir alguna de ellas para tus futuros enfrentamientos, te recomendamos leer los siguientes párrafos.

¿Cómo conseguir el martillo y la hoz en Call of Duty: Warzone y Cold War?

Según explica el portal Egames.news, los gamers podrán desbloquear a Hammer y Sickle, luego de completar un desafío cuerpo a cuerpo o al comprar un nuevo paquete en la tienda de Warzone o Cold War, mientras llega la temporada 6.

En el blog oficial de Call of Duty, se menciona que estas armas de empuñadura doble estarán disponibles después del evento The Haunting. Sin embargo, no se han dado detalles sobre los desafíos que se deberán completar, aunque posiblemente implique eliminar a una cierta cantidad de enemigos usando el cuchillo.