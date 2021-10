Roblox Squid Game: ¿cómo canjear los códigos de octubre y tener increíbles recompensas?

El Juego del calamar es una de las series más populares de Netflix, al punto de que un grupo de fans decidió crear un mundo en Roblox, donde pueden poner a prueba sus habilidades de supervivencia. Roblox Squid Game es un complicado videojuego que te permite vivir esa experiencia de forma virtual. Lo mejor es que existen varios códigos secretos que podrás canjear por increíbles recompensas. ¿Quieres saber cómo reclamarlas? Aquí te daremos los detalles.

Según detalla Guia Steam, un portal especializado en videojuegos, estos códigos se encuentran activos, por lo que no tendrás problemas en reclamarlos y desbloquear recompensas totalmente gratuitas que te ayudarán a avanzar. Si no estás familiarizado con este juego, pero eres fanático del Juego del calamar, no te preocupes, ya que te vamos a detallar los pasos para que puedas usarlos.

Lista de códigos de Roblox Squid Game de octubre 2021?

Marbles: Canjea un código por 100€ en efectivo

LotsOfLikes!: Canjea el código por 250€ en efectivo

FrontPage!: Canjea el código por 200€ en efectivo

¿Cómo canjear los códigos en Roblox Squid Game?

Jugar Roblox Squid Game es bastante sencillo, primero deberás entrar al juego (en este enlace). En caso no tengas una cuenta, tendrás que crearte una. Para ello ingresa tu nombre de usuario, fecha de nacimiento, una contraseña y tu género. Luego, sigue estos pasos: