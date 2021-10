Problemas. Si bien la comunidad de Sony acaba de vivir una grata experiencia durante el PlayStation Showcase (evento que trajo importantes anuncios), no todo son buenas noticias siempre, sobre todo para los usuarios de PS5. Decimos esto a raíz de la reciente publicación de los juegos gratuitos para suscriptores de PlayStation Plus. La lista ha dejado desconcertados a miles de fanáticos y por diferentes razones. Muchos de ellos han tomado las redes sociales para expresar su descontento y despotricar contra la empresa nipona.

Sony publicó la lista de juegos gratis para octubre en PS Plus, con un lineup diverso en géneros, pero sin contar con ningún título AAA conocido a excepción de Mortal Kombat X. Pese a todo esto, las reacciones en redes sociales no fueron nada positivas y hasta se señaló al popular juego de peleas.

¿Cuáles son las razones? Pues, en primer lugar, la versión de Mortal Kombat X no es siquiera la más completa que existe hasta hoy. Debemos recordar que este no es el último juego de la franquicia, sino el penúltimo y que apareció ya en el lejano 2015.

Otro detalle es que Mortal Kombat X ya forma parte de la colección especial de PlayStation Plus Collection, a la que pueden acceder solo los que cuenten con una PS5 (aunque incluya juegos de PS4). Para los usuarios de la última consola de Sony no hay ningún beneficio extra.

La edición que ofrece PlayStation Plus no cuenta con todos los DLC (que son de gran importancia en un título de luchas, por los personajes adicionales) y el hecho de que ya cuente con una secuela (Mortal Kombat 11, 2019) que para muchos es infinitamente superior, hace que pocos vean con buenos ojos su inclusión. “Ridículo. Este juego tiene ya seis o siete años y nos dan la edición estándar”, denuncia un usuario en Reddit.

Los fans de Sony vuelven a enfadarse por los juegos gratis de PlayStation Plus

Otro motivo recurrente para la desazón de los fans es el hecho de que no haya ningún título de terror o alusivo a Halloween en el mes en el que se celebra este evento. “¿Es octubre y no nos dan ningún juego de horror gratuito o algo remotamente halloweenezco? Ok.”, replica otro usuario en Twitter.

“Nunca me he quejado sobre una selección de PS Plus, pero la palabra decepcionante es insuficiente para describir esto. Todos los que quieren Mortal Kombat X ya lo tienen o preferiría la secuela. Es como ofrecer NBA 2K14 en lugar del más reciente NBA 2K. Con gusto tomaría tres juegos indies en lugar de esto”, expuso Yoshinaruto, un conocido usuario del subreddit de PlayStation.

La cereza del pastel para muchos la puso el título de golf PGA Tour 2K21, deporte que, al parecer, no es muy apreciado. En Facebook y otras redes sociales se pudieron apreciar comentarios despectivos al respecto: “No queremos el maldito golf y tenis”, dijo uno. Otro replicó: “¿Un juego de golf? ¿En serio?”.