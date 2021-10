Genshin Impact: ¿por qué los usuarios decidieron boicotear el juego en su primer aniversario?

El pasado 28 de setiembre de 2021, Genshin Impact celebró su primer aniversario como uno de los videojuegos más populares en el mundo. Sin embargo, en lugar de ser un periodo de felicidad para los jugadores, está ocurriendo todo lo contrario, ya que los mismos usuarios están boicoteando la aplicación. ¿Por qué razón? Aquí te vamos a contar todos los detalles.

Según detalla Vida Extra, un portal especializado en videojuegos, todo comenzó cuando los desarrolladores, el estudio chino miHoYo, anunció todos los eventos que habían preparado para celebrar el aniversario. Lastimosamente, estas recompensas no fueron del agrado de los fans, quienes los consideran como premios demasiado simples que no cumplen las expectativas.

Por ese motivo, los molestos jugadores de Genshin Impact se organizaron en redes sociales y crearon el hashtag #HearUsMihoyo (Escúchanos miHoYo) con el objetivo de manifestarle su descontento a la empresa que, hasta el momento, no ha emitido un comunicado. Sin embargo, el problema no quedó ahí, ya que los usuarios no dudaron en boicotear la aplicación.

Antes del boicot, la aplicación tenía una valoración muy alta en Play Store, la tienda de los dispositivos Android. Sin embargo, esa cifra bajó de forma considerable (de 3,7 llegó a tener 1,9 estrellas) cuando los usuarios decidieron entrar a la plataforma de Google y ponerle una calificación mala al videojuego. Las quejas también las pudimos ver en los servidores oficiales de Discord.

Genshin Impact no ha sido la única aplicación afectada por este boicot. Otros títulos desarrollados por miHoYo también sufrieron del descontento de los fans. Honkai Impact 3rd, por ejemplo, también bajó su puntaje en Play Store y se llenó de reseñas negativas por parte de los usuarios.