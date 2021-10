CoD Warzone revela todas las novedades de la temporada 6 con grandes cambios en Verdansk

CoD Warzone, el videojuego de tipo battle royale desarrollado por la compañía Activision junto a Infinity Ward y Raven Software, reveló todo el nuevo contenido que llegará con el estreno de la temporada 6 este 7 de octubre. La actualización significará el inicio del final de la era Black Ops Cold War, iniciada en diciembre de 2020 y que ahora dará paso a la integración del nuevo título CoD: Vanguard, juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial.

¿Qué novedades trae la Season 6 de Warzone? Todo parece indicar que Call of Duty quiere cerrar con broche de oro la saga de Cold War, pues en la hoja de ruta (tabla de contenido nuevo) figura nada más y nada menos que Alex Mason, personaje clásico y protagonista de la primera saga, Black Ops. Pero eso no es todo, también el mapa de Verdansk sufrirá grandes cambios originados por el conflicto entre Adler y Stitch. Además, los jugadores más veteranos de CoD podrán volver al Gulag original en las duchas de Prisión.

Hoja de ruta de CoD Warzone Temporada 6

La caída de Verdansk

La cinemática de la temporada 6 de CoD: Warzone y Black Ops Cold War muestra cómo varias bombas plantadas en la parte subterránea de Verdansk explotarán provocando la caída de varios edificios que incluyen las zonas de Hospital, Estadio y Downtown.

Nuevo punto de interés en Warzone, Verdansk

Nuevo punto de interés en Warzone, Verdansk

Nuevo punto de interés en Warzone, Verdansk

El caos en el mapa ha provocado fisuras de tamaño considerable, que han dejado expuestos varios búnkeres de la Segunda Guerra Mundial que se escondían bajo la superficie de toda la zona.

El regreso de Alex Mason

Pasó desapercibido desde que Black Ops Cold War se integró a Warzone, pero finalmente llegará al juego. El operador Alex Mason aterrizará en Verdansk y podrá ser usado como un nuevo operador desde el lanzamiento de la temporada 6. En los avances se le ha podido ver ayudando a Adler para recuperar el control de su mente, claro guiño al primer juego de Black Ops en el que Mason es el protagonista. Un dato curioso es que, en la versión en español de Latinoamérica, es Mario Castañeda quien hace el doblaje del personaje.

Alex Mason en Warzone

El operador Fuze, a quien se ve en el avance desactivando las bombas junto con Stitch, también estará disponible en esta actualización. Además, los jugadores podrán equiparse con hasta seis nuevas armas, incluyendo tres de lanzamiento. En este trío se encuentra la escopeta .410 Ironhide, el rifle de asalto Grav (homenaje a la Galil de Black Ops) y el hacha de combate. Más tarde (posiblemente a mitad de temporada) llegará el subfusil LAPA y el arma cuerpo a cuerpo hoz y martillo.

Evento de Halloween en Warzone: La maldición de Verdansk

Octubre es el mes de los zombies en Call of Duty. Se ha confirmado que el evento de Halloween del año pasado en Warzone, The haunting of Verdansk (La maldición de Verdansk), volverá para esta temporada 6. Este modo, en el que se incluyeron por primera vez los zombies en la historia de Warzone, es recordado como el mejor que tuvo el juego desde su lanzamiento.

Warzone The Haunting (La Maldición de Verdansk)

De igual manera, ya se había anunciado previamente que en octubre Vanguard revelaría novedades sobre su modo zombies desarrollado por Treyarch. Al respecto, en redes sociales se ha comentado que un nuevo paquete de compra anticipada podría revelarse este mes y que estaría relacionado con los muertos vivientes de la historia.