Tokyo Game Show 2021: fecha, horarios y dónde ver todas las presentaciones de videojuegos

Tokyo Game Show 2021 es uno de los cuatro eventos más importantes de la industria de los videojuegos. Este festival, el cual se realiza en Japón, supone el encuentro de grandes estudios de todo el mundo mostrando detalles sobre sus próximos lanzamientos para consolas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. ¿A qué hora y cuándo se realizará el TGS 2021? Te lo contamos.

Como en todos los años, el Tokyo Game Show se realizará en el mes de septiembre en el Mukahari Messen en Chiba, Japón. Este 2021 se celebra la vigésimo quinta edición del TGS, evento que será netamente online y se transmitirá a todo el mundo a través de su sitio web oficial y otras plataformas de streaming.

Tokyo Game Show 2021 fecha y horarios

Con el lema “Siempre tendremos juegos”, los organizadores intentan difundir la idea de que donde estemos, los videojuegos acortan la distancia entre las personas y que la industria gaming siempre ofrecerá títulos que superen las expectativas de los gamers.

El TGS 2021 se celebrará desde el jueves 30 de septiembre hasta el domingo 3 de octubre . Todas las conferencias se podrán ver en línea desde plataformas como YouTube, Twitter, Twitch, Facebook y niconico. También se transmitirán a través de espacios no convencionales como Steam, TGS VR (una experiencia oficial basada en la realidad virtual) y TikTok Live.

Lista de estudios de videojuegos que estarán presentes en Tokyo Game Show 2021

Tencent Games

BANDAI NAMCO Entertainment

Bethesda Softworks

SEGA

Ubisoft

Xbox

Konami

505 Games

SNK

NCSoft

Arc System Works

DMM Games

Spike Chunsoft

Wright Flyer Studios

miHoYo

Capcom

D3 Publisher

Level 5

GungHo

Programación de Tokyo Game Show 2021

Tokyo Game Show 2021 - jueves 30 de septiembre

Evento Compañía Hora de Perú TGS Online Opening TGS 8.00 p. m. (29/09) Keynote: We’ll Alwys Have Games TGS 9.00 p. m. (29/09) GameraGame Now TGS 2021 Special GameraGame 10.00 p. m. (29/09) SNK - KOF XV Special Program SNK 12.00 a. m. SK Telecom Game Show SK Telecom 2.00 a. m. Its Mealtime! Team Madness Games 3.00 a. m. Xbox Live Stream Microsoft 4.00 a. m. Konami Special Program! Konami 5.00 a. m. Spike Chunsoft Special Spike Chunsoft 6.00 a. m. D3PUBLISHER Live Broadcast D3PUBLISHER 7.00 a. m. Capcom Online Presentation Capcom 8.00 a. m. Yurukill Special! IzanagiGames 9.00 a. m.

Capcom presentará las últimas novedades del recién anunciado Monster Hunter Rise: Sundbreak. Además, revelará detalles y actualizaciones sobre Monster Hunter Rise y Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

El programa especial de Konami traerá información acerca de varios videojuegos, entre los que más destacan Yu-Gi-Oh! Master Duel. También presentará otros títulos durante su conferencia.

Xbox dice presente en la Tokyo Game Show 2021. La división gaming de Microsoft compartirá noticias sobre sus próximos grandes lanzamientos: Age of Empires IV, Forza Horizon 5 y Halo Infinite.

SNK trae como plato fuerte más información sobre Kings Of Fighters XV, videojuego que se lanzará oficialmente en febrero de 2022. Adicionalmente, el estudio realizará un programa especial enfocado en juegos de lucha, Fighting Game Cafe Hamejun. Durante este evento, Hameko y Jun Utahiroba, del grupo Golden Bomber, se enfrentarán a los mejores jugadores de KOF.

Tokyo Game Show 2021 - viernes 1 de octubre

Evento Compañía Hora de Perú TGS Official Program TGS 8.00 p. m. (30/09) Sense of Wonder Night 2021 TGS 9.00 p. m. (30/09) Evento NTTe-Sports NTTe-Sports 2.00 a. m. Happinet Game Showcase 1 Happinet 3.00 a. m. 505 Games Showcase 505 Games 4.00 a. m. Square Enix Presents Square Enix 5.00 a. m. Evento Bandai Namco Bandai Namco 6.00 a. m. Evento Level-5 Level-5 7.00 a. m. Evento SEGA / Atlus SEGA / Atlus 8.00 a. m.

Bandai Namco quiere mostrarlo todo en el TGS2021. El estudio compartirá más información sobre The iDOLM@STER STARLIT SEASON, el cual se lanzará el próximo 14 de octubre de 2021.

Por otra parte, la desarrolladora también presentará nuevos videojuegos para smartphones como Tales of Luminaria, TenSura: The Saga of How the Demon Lord, Dragon Founded a Nation, Sword Art Online, entre otros.

Square Enix, por su parte, hará un directo desde su canal oficial de YouTube con gameplays y tráilers de FFBE, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Final Fantasy VII The First Soldier, entre otros.

SEGA traerá su programa SEGA New, en el que brindará toda la información sobre sus juegos en colaboración con Atlus. Se espera que muestre detalles sobre Project Sekai, Shin Megami Tensei V y Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles.

Tokyo Game Show 2021 - sábado 2 de octubre

Evento Compañía Hora de Perú TGS Official Program TGS 7.00 p. m. (1/10) Happinet Game Showcase 2 Happinet 8.00 p. m. (1/10) Evento Tencent Games Tencent Games 10.00 p. m. (1/10) Japan Game Awards 2021 (Categoría Amateur) TGS 10.30 p. m. (1/10) Lilith Games Warpath Lilith Games 12.00 a. m. Guncho GungHoOnlineEntertainment 2.00 a. m. Japan Game Awards: 2021 GOTY Division TGS 4.00 a. m. Koei Tecmo Special Program Koei Tecmo 6.00 a. m. Konami Konami 8.00 a. m. DMM Games DMM Games 9.00 a. m.

Koei Tecmo revelará tráilers y gameplays de sus distintas franquicias, entre ellas el nuevo videojuego Blue Reflection.

La conferencia de Tencent Games abordará el lanzamiento de su próximo RPG de estrategia Alchemy Stars. También mostrará su MMORPG Code:D-Blood y un juego de rol en 3D de Saint Seiya Rising Cosmo.

Tokyo Game Show 2021 - domingo 3 de octubre

Evento Compañía Horario de Perú TGS Official Program TGS 8.00 p. m. (2/10) Evento S-Game S-Game 9.00 p. m. (2/10) Japan Electronics College Japan Electronics College 10.00 p. m. (2/10) Evento Arc System Works Arc System Works 11.00 p. m. (2/10) Japan Game Awards 2021 (Catergoríai U18) TGS 11.00 p. m. Evento 110 Industries 110 Industries 1.00 a. m. NC Soft Special Program NC 2.00 a. m. GungHo GungHo Online Event 3.00 a. m. UBIDAY2021 ONLINE x TGS Ubisoft 4.00 a. m. AKRacing Presents AKRacing 5.00 a. m. Wright Flyer Studios Wright Flyer Studios 6.00 a. m. Genshin Impact TGS 2021 Program MiHoYo 7.00 a. m. Evento Fingger Fingger 8.00 a. m. Evento Gran Saga Gran Saga 9.00 a. m. TGS2021 Online Ending TGS 10.00 a. m.

El estudio de videojuegos MiHoYo transmitirá un programa informativo sobre todas las novedades que llegarán a su popular RPG de mundo abierto Genshin Impact.

Ubisoft tendrá un programa especial en Tokyo Games Show 2021, el cual se transmitirá desde YouTube el 3 de octubre, donde mostrará novedades de Far Cry 6, su próximo lanzamiento para consolas y PC.