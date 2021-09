Free Fire MAX: la versión mejorada del battle royale ya es oficial en Android y iPhone

La tan esperada nueva versión de Free Fire fue lanzada este miércoles por Garena y ya está disponible en dispositivos móviles Android e iOS. De esta manera, Free Fire MAX, que es una forma optimizada de jugar Free Fire, llega con nuevos modos de juego y gráficos de alta calidad. Aquí te explicamos cómo puedes jugarlo y descargarlo totalmente gratis.

Antes que nada, debes saber que Free Fire MAX es una aplicación independiente. Para descargarla, tendrás que buscarla en Play Store o App Store, una vez instalada, tienes dos opciones para jugar: empezar desde cero o iniciar sesión con tu cuenta del Free Fire original. De esta manera, podrás mantener todo el progreso que has tenido en el juego, esto incluye skins, cosméticos, personajes, etc.

De acuerdo a los desarrolladores, Free Fire y Free Fire MAX van a coexistir, es decir, no será necesario borrar el battle royale original, puedes jugarlo tranquilamente en caso la nueva versión no sea de tu agrado o que tu smartphone no cumpla con los requisitos mínimos. Garena también aseguró que habrá crossplay, así que podrás seguir jugando con tus amigos, aunque usen versiones distintas.

Requisitos para jugar Free Fire MAX

Mínimos

CPU: Dual core 1.2GHz

RAM: 2 GB

Almacenamiento: 2.5 GB

Sistema operativo: Android 4.4 o iPhone 6s (o más actual) que cuente como mínimo con iOS 11.

Recomendados

CPU: Octa core 2.0GHZ

RAM: 4 GB

Almacenamiento: 4 GB

Sistema operativo: Android 7 o iPhone 6s (o más actual) que cuente como mínimo con iOS 11.

