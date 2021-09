En Japón ya venden un ‘colchón para gamers’ y luce como uno normal

En el pasado ya se han visto diferentes iniciativas para aprovecharse de la ‘ola gamer’ que cada día sigue en crecimiento. Hemos visto desde simples accesorios para juegos en específico hasta camas diseñadas para quienes gustan (saludablemente o no) de pasar horas frente a su computadora o consola de videojuegos. Sin embargo, la última de estas ideas viene del Japón y ha generado más desconcierto que otra cosa en las redes sociales. ¿Qué es? Pues un colchón gamer que no parece tener nada de especial.

Una compañía japonesa llamada Bauhutte acaba de anunciar el lanzamiento de un producto que, para muchos, está siendo difícil de comprender. Aunque parezca broma, se trata de un colchón diseñado para “hacer descansar las espaldas de los jugadores” de la manera más idónea.

Aunque en las fotografías compartidas por la compañía se aprecia un colchón demasiado delgado como para aparentar comodidad, en realidad, este se ha diseñado con espuma de uretano, contando así con un espesor de apenas 8 centímetros, pero que bastan para asegurar que quien se acueste tenga la carga del cuerpo distribuida homogéneamente y no enfocada en ninguna zona específica.

La cama está diseñada para distribuir el peso corporal de forma homogénea. Foto: Bauhutte

Suena algo técnico, pero favorable. Aun así, este colchón no está solo pensando para su uso durante sesiones de juego, sino también para el descanso tras estas. “Con el Gaming Mattress se podrá descansar todo el cuerpo después de largas sesiones o hasta para jugar mientras se está sobre él, ya que cuenta con materiales que hacen que transpire el sudor y su funda puede lavarse fácilmente al ser removible”.

El producto se vende en tres tamaños: simple, semidoble y doble. Los precios varían desde los 28.500 yenes (US$ 256) hata los 43.500 yenes (US$ 391). Sin duda, se trata de una extraña iniciativa que al menos revela uno de los problemas que pueden originarse si no se tiene control sobre el tiempo dedicado a videojuegos, como son las complicaciones de la espalda.