Marvel’s Avengers será gratuito para los jugadores de Xbox suscritos en Game Pass

Los jugadores que pagan una membresía de Xbox Game Pass, el servicio de videojuegos por suscripción de Microsoft, pronto podrán disfrutar de Marvel’s Avengers, el último título de Los Vengadores que fue desarrollado por Square Enix y Crystal Dynamics. La entrega estará disponible en Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, así como en PC y teléfonos inteligentes, gracias al poder de la nube.

A partir del 30 de setiembre de 2021, los suscriptores de Xbox Game Pass podrán descargar de forma gratuita este videojuego que, pese a estar inspirado en uno de los universos cinematográficos más famosos, no ha logrado convencer a la mayoría de fanáticos. Sin embargo, sus últimas expansiones, que tienen como protagonistas a Black Panther y Ojo de Halcón, si han tenido buenas críticas.

Según detalla LevelUp, un portal especializado en videojuegos, los miembros de esta comunidad no solo tendrán acceso gratuito al videojuego base, sino también a todos los DLC que se han lanzado hasta ahora, como Operation: Hawkeye y War for Wakanda. Los artículos cosméticos de la Endgame Edition son los únicos que no estarán disponibles para los usuarios que pagan este servicio.

¿Cuánto cuesta el Xbox Game Pass?

Quizás no lo sepas, pero Xbox Game Pass es un servicio que permite acceder a un catálogo de juegos (desarrollados por diversas compañías) por un precio que puede variar, según el paquete que elijas. Aquí una imagen con los costos y lo que ofrece cada uno.