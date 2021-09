Dolby Vision Gaming ya está disponible en consolas Xbox Series X y Series S

Microsoft anunció que sus consolas de última generación Xbox Series X y Xbox Series S finalmente admitirán Dolby Vision Gaming, lo que hará posible que títulos con HDR nativo (alto rango dinámico, por su siglas en inglés) luzcan “reflejos más brillantes, contraste más nítido y colores más vibrantes”.

A partir de este 28 de septiembre, todos los jugadores que dispongan de televisores compatibles con Dolby Vision podrán disfrutar de esta tecnología. Para obtener la experiencia completa, la compañía recomienda habilitar el modo automático de baja latencia o la frecuencia de actualización variable.

Más de 100 títulos HDR de próxima generación optimizados para Xbox Series X/S se verán beneficiados, incluidos Halo Infinite, F1 2021, Microsoft Flight Simulator, Call of Duty: Black Ops Cold War, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Metro Exodus, Gears 5, DIRT 5, Psychonauts 2 y Borderlands 3.

Además de este conjunto seleccionado de obras, Microsoft también ha centrado esfuerzos para hacer que “miles de juegos clásicos HDR10 y Auto HDR” ya existentes puedan obtener una calidad de imagen mejorada en las nuevas consolas gracias a Dolby Vision.

De igual manera, con el objetivo de ofrecer una biblioteca de títulos cada vez mayor, Dolby y Xbox están trabajando en estrecha colaboración con los desarrolladores a fin de proporcionarles las herramientas necesarias para que sus juegos puedan aprovechar al máximo esta tecnología.

En ese sentido, los estudios tendrán la posibilidad de elegir entre implementar Dolby Vision directamente en el motor de sus videojuegos o aprovechar las funciones integradas dentro de la plataforma de Xbox.

“Dolby Vision profundiza tu inmersión en la experiencia al permitirte ver a un enemigo escondido en las sombras o detectar pistas ocultas a través de un contraste expandido y una mejor claridad en escenas brillantes y oscuras”, detalló Katie Slattery, gerente senior de programas en Xbox Media.

Asimismo, afirmó que Dolby Vision es compatible con las funciones de próxima generación disponibles en Xbox Series X y Xbox Series S, como DirectX Raytracing, modo automático de baja latencia (ALLM), frecuencia de actualización variable (VRR) y hasta 120 FPS.

Verifica si tu TV es compatible con Dolby Vision

Para corroborar si la pantalla de tu televisor admite esta tecnología, presiona el botón Xbox en tu mando inalámbrico para abrir la guía. Luego, dirígete a configuración > general > opciones de TV y pantalla > detalles de TV 4K.

Habilita Dolby Vision en Xbox Series X/S

Para activar Dolby Vision, primero asegúrate de que tu consola y televisor ejecuten el firmware más reciente. A continuación, pulsa el botón Xbox de tu mando para acceder a la guía y ve a configuración > general > opciones de TV y pantalla > modos de video > Dolby Vision para juegos.