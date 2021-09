The Legend of Zelda: jugador consigue terminar Ocarina of Time sin utilizar la espada

The Legend of Zelda: Ocarina of Time es un videojuego lanzado en 1998 para la Nintendo 64. Aunque ya pasaron más de 20 años desde su llegada al mercado, todavía se mantiene como uno de los títulos favoritos entre los fanáticos de esta saga. Esto gracias a su excelente historia, buenos personajes y porque posee ciertos niveles (como el Templo del agua) que son considerados como un verdadero reto, incluso para los jugadores más experimentados.

Hace algunos días, este exitoso juego estuvo en ‘boca de todos’, luego de que Nintendo anunciara que los suscriptores de Nintendo Switch Online podrán disfrutarlo en su consola híbrida, siempre y cuando paguen una suscripción especial. Ocarina del Tiempo no llegará sola, ya que también habrán varios juegos de Mario y otros títulos lanzados en las recordadas Nintendo 64 y SEGA Mega Drive.

Completar The Legend of Zelda: Ocarina of Time es todo un desafío debido a que es un videojuego bastante largo y complicado. Aunque no lo creas, un streamer acaba de terminar este título de la forma menos pensada: sin utilizar la espada, el arma más poderosa de Link, el protagonista. Para sorpresa de miles de jugadores, consiguió acabarlo en aproximadamente siete horas, como lo muestra en su canal de YouTube.

Sam Bliss, como se hace llamar este gamer, publicó un video de 13 minutos donde resume esta travesía. Las imágenes muestran que utilizó varios ítems especiales como Fairy Bow o Megaton Hammer, así como algunos glitches que le permitieron tomar atajos y acceder a algunas áreas útiles en los calabozos. Aquí te dejamos el material original publicado en su canal oficial.

Juegos de Nintendo 64 que llegarán a Nintendo Switch