Diseñan un mando DualSense de PlayStation 5 que es totalmente transparente

Cuando Sony presentó su PS5, también anunció el mando DualSense, un control que posee interesantes funciones como los gatillos adaptativos y la retroalimentación háptica. Aunque la versión original de este joystick es de color blanco, igual que la consola, la compañía japonesa no dudó en lanzar modelos especiales (Cosmic Red y Midnight Black) que tienen los mismos componentes, lo único que cambia es que poseen otras tonalidades a un precio ligeramente mayor (US$ 74,99).

Según detalla Areajugones, un portal especializado en videojuegos, un usuario de Ebay llamado ‘basscraze10′ acaba de elaborar un mando de PlayStation 5 que posee un diseño transparente que te permitirá observar su interior, mientras disfrutas de tu título favorito. Los componentes de este control son exactamente los mismos que su versión blanca, lo único que cambia es la carcasa que está hecha de un resistente plástico translúcido.

Otra de las grandes diferencias entre estos controles DualSense la encontramos en el precio. Mientras que el DualSense original vale US$ 69,99, sus versiones Cosmic Red y Midnight Black cuestan US$ 74,99, este joystick con carcasa transparente tiene un precio de US$ 189,99. Pese a su elevado costo, ya han sido varios usuarios de Ebay que han adquirido este simpático periférico. ¿Te animas a adquirirlo?

Así luce el mando DualSense transparente. Foto: ebay / basscraze10

¿Qué son los gatillos adaptativos y la retroalimentación háptica?

La retroalimentación háptica hace vibrar el DualSense de diferentes formas, dependiendo de lo que estamos haciendo. Si tu personaje camina por un terreno plano, el control vibrará muy levemente, pero si lo hacemos correr o altar, el mando vibrará más fuerte. Los gatillos adaptativos, por su parte, buscan que los fans de los ‘shooters’ experimenten una sensación distinta cuando usan diferentes tipos de armas, incluso se pueden bloquear si te quedas sin municiones.