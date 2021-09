Blizzard, creadores de Starcraft, perdió casi un tercio de sus usuarios en los últimos tres años

Cifras preocupantes. Uno de los sectores que mejor pudo respirar durante las actividades suspendidas por la pandemia del coronavirus fue sin duda el de los videojuegos. La propia OMS recomendó a personas de todo el mundo recurrir a ellos para prevenir el estrés, la ansiedad y la depresión. Esto generó un boom para muchas de las empresas desarrolladoras, pero todo parece indicar que no fue el caso con Blizzard, la compañía detrás de éxitos como StarCraft, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, etc.

Según un estudio presentado por el portal alemán Statista, las cifras de Blizzard en cuanto a número de usuarios han ido cayendo poco a poco desde el segundo trimestre de 2020. En el segundo cuarto de 2021, la cantidad de jugadores mensuales activos asciende a apenas 26 millones, una diferencia considerable si los comparamos con los 38 millones que registraban a inicios de 2018.

Haciendo cuentas, todo indica que Blizzard ha perdido un total de 12 millones de usuarios en los últimos tres años. La brecha es aún mayor si contamos desde el periodo entre 2017 y 2018, cuando la compañía californiana contaba con 46 millones usuarios activos. Entre 2017 y 2021, la pérdida ha ascendido a los 20 millones.

Número de usuarios mensuales activos en juegos de Blizzard desde enero 2018 a agosto 2021 (en millones). Foto: Statista

El gráfico compartido por la empresa que hizo el análisis muestra una caída constante aunque lenta. Sin embargo, también se compartieron detalles sobre el número de espectadores de usuarios en Twitch (en transmisiones de juegos de la compañía), donde sí se observa un descenso más precipitado.

Número de horas vistas de Overwatch en Twitch desde enero 2018 a agosto 2021 (en millones). Foto: Statista

Número de espectadores de Overwatch en Twitch desde enero 2018 a agosto 2021 (en millones). Foto: Statista

Quizá el ejemplo más notorio de esta probable pérdida de interés es el periodo de Overwatch entre agosto y octubre de 2019. En tales fechas, el shooter cayó fuertemente en audiencia y pasó de 25.000 espectadores promedio a tan solo 12.100 en semanas.

Blizzard también ha enfrentado diversas crisis institucionales en los últimos meses (denuncias por el ambiente laboral tóxico, censura, etc.), además de algunos retrasos (recurrentes en la industria por la COVID-19) y el backlash de la comunidad en relación a algunos de sus proyectos más recientes (Diablo Immortal).