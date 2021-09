Xbox: actualización incluye nueva versión de Microsoft Edge y funciones de PC

Así como lo lees. La última actualización de Xbox para la actual generación de consolas incluye a la versión más reciente de Microsoft Edge. Es decir, se reemplazó a la versión previa del navegador con la versión basada en Chromium, la misma que está disponible para ordenadores con Windows 10. Esto habilitará una serie de acciones inesperadas y no antes vistas en la videoconsola de Microsoft.

Según reportó el medio estadounidense The Verge, esto permitirá acceder a sitios como Discord, ingresar a Google Stadia o slither.io, así como utilizar Word. La actualización ya está disponible para todos los usuarios de Xbox One y Xbox Series X|S para su descarga e instalación, y aquí te contamos los detalles.

Es cierto que las Xbox Series X|S y Xbox One ya contaban con la versión previa de Microsoft Edge; no obstante, no les permitía disfrutar de funciones reservadas exclusivamente para las computadoras o PC.

Como mencionamos, con esta adición, puedes utilizar la plataforma de mensajería de Discord en tu Xbox y realizar la mayoría de funciones, exceptuando la de hablar en las llamadas. Además, tendrás la posibilidad de ingresar a Google Stadia, Steam e, incluso, disfrutar de minijuegos desarrollados para navegador.

La apariencia del programa es casi idéntica a su contraparte para ordenador. Las divisiones por pestañas, barra de búsquedas y la sincronización con los ajustes están todas presentes, así como los favoritos e historial vinculados a una cuenta. No obstante, no incluye elementos más específicos como las extensiones o el acceso al modo desarrollador.

Según informó Microsoft, las pruebas de esta versión de Edge comenzaron a inicios de año. Recién desde ahora podrá salir de manera abierta para todos los usuarios. Con esta actualización, la compañía promete una “experiencia de navegación rápida, segura y moderna directamente desde su consola”.

Adicionalmente a lo ya comentado, la actualización de Xbox también incluye la posibilidad de conectar mouse y teclado, lo que puede servir tanto para utilizar las versiones de navegador de los programas de Office Word y Excel, como para acceder a juegos de navegador como slither.io o Krunker.

No olvidemos la inclusión del guardado de la lista de Jugar más tarde de la suscripción Xbox Game Pass, así como múltiples mejoras para la app para móviles de Xbox, las cuales permiten el uso de juegos en la nube y la opción de juego remoto para seguir usando la consola desde la pantalla del celular si tu televisión no está disponible.