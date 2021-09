PlayStation Plus: PS4 y PS5 recibirían estos juegos gratis en octubre, según filtración

PlayStation Plus es el servicio de paga con el que los usuarios de las consolas PS4 y PS5 pueden acceder a promociones, juegos gratis y partidas online. Por medio de esta membresía, los gamers consiguen tres títulos sin costo alguno a través de la tienda digital PlayStation Store.

Los juegos gratis de PlayStation Plus para el mes de septiembre son Hitman 2, Predator: Hunting Grounds y Overcooked: All You Can Eat, los cuales aparecerán sin costo alguno en la PS Store hasta el próximo 4 de octubre del presente año.

Sin embargo, a solo días del anuncio de los próximos títulos que podrás descargar sin costo alguno en las consolas PS4 y PS5, una filtración parece haber adelantado lo que presentará Sony desde su blog oficial.

El reporte fue publicado en el portal Dealabs, sitio web en el que suelen filtrar los juegos de PS Plus. Allí, se lee que en octubre los jugadores disfrutarán de los siguientes títulos: Mortal Kombat X, PGA Tour 2k21 y Hell Let Loose.

Tanto el juego de pelea como el simulador de golf estarán disponibles solo para la consola PS4, mientras que el shooter, juego basado en la Segunda Guerra Mundial que ofrece partidas online de 50 vs. 50, llegará a PS5.

Asimismo, la filtración señala que estos tres juegos gratis serán anunciados por PlayStation el lunes 27 de septiembre y podrán descargarse en las respectivas consolas a partir del martes 5 de octubre.

Es importante tomar con pinzas esta información, ya que Sony no ha anunciado nada sobre los juegos gratis de octubre de PlayStation Plus, por lo que estaremos atentos a lo que pueda decir en las próximas horas o días.