Pokémon GO: Genesect, Giratina y Darkrai vuelven a las incursiones

Actualmente, Pokémon GO se encuentra celebrando la Semana de la Moda 2021, con Furfrou como gran protagonista. No obstante, esto no ha sido impedimento para que Niantic nos presente las actividades del juego para el próximo mes de octubre.

Sin duda, los eventos habituales para todos los entrenadores de Pokémon GO en el mundo son las incursiones de cinco estrellas y las megaincursiones que nos permitirán enfrentar y capturar a criaturas legendarias y poderosas.

Incursiones de cinco estrellas

Los pokémon siguientes aparecerán en las incursiones de cinco estrellas durante todo el mes de octubre en Pokémon GO:

El pokémon singular Genesect que porta una HidroROM aparecerá en las incursiones de cinco estrellas desde el viernes 1 de octubre a las 10.00 a. m. hasta el martes 12 de octubre a la misma hora (local). ¡Este será el curioso debut de Genesect en Pokémon GO! No aparecerá como criatura variocolor en esta ocasión.

Giratina Forma Modificada aparecerá en las incursiones de cinco estrellas desde el martes 12 de octubre a las 10.00 a. m. hasta el viernes 22 de octubre a la misma hora (local). Con un poco de suerte, ¡podrás encontrar su versión variocolor!

Darkrai que conoce el ataque bomba lodo aparecerá en las incursiones de cinco estrellas desde el viernes 22 de octubre a las 10.00 a. m. hasta el viernes 5 de noviembre a la misma hora (local). ¡Esta es la primera vez que Darkrai aparecerá en Pokémon GO con este ataque! Con un poco de suerte, ¡podrás encontrar su versión variocolor!

Megaincursiones

Los siguientes pokémon megaevolucionados aparecerán en las megaincursiones:

Mega-Gengar aparecerá en las megaincursiones desde el viernes 1 de octubre a las 10.00 a. m. hasta el viernes 22 de octubre a la misma hora (local).

Mega-Absol aparecerá en las megaincursiones desde el viernes 22 de octubre a las 10.00 hasta el viernes 5 de noviembre a la misma hora (local).

Hora de incursiones

Todos los miércoles de octubre habrá una hora de incursiones de 6.00 p. m. a 7.00 p. m. Los pokémon siguientes serán los destacados: