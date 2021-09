Fall Guys: el popular videojuego indie gana un histórico récord Guinness

Fall Guys fue una de las gratas sorpresas que tuvo el 2020. El Party Royale fue tendencia por varias semanas en distintas plataformas de streaming (YouTube, Twitch, Facebook Gaming), en el que los creadores de contenido compartían sus transmisiones donde se les veía sortear distintos obstáculos para ganar una corona.

El videojuego se lanzó oficialmente en agosto de 2020. En esa misma fecha, Fall Guys formó parte de la lista de juegos gratitos de PlayStation Plus, por lo que tuvo un estreno simultáneo en las consolas PS4 y PC (a través de Steam).

Debido al gran interés que causó entre los gamers, la gran mayoría de suscriptores del servicio PlayStation Plus no dudó en descargarlo gratuitamente en su consola para disfrutar de divertidas partidas sin saber que en un futuro el título haría historia.

Mediatonic, a través de la cuenta oficial de Fall Guys en Twitter, agradeció a todos los fans de su battle royale por haber hecho posible que su juego se convierta en el título más descargado de todos los tiempos en PlayStation Plus a nivel mundial.

“El asenso meteórico del juego battle royale con estilo de caricatura Fall Guys: Ultimate Knockout puede en parte atribuirse al éxito en PS Plus. PlayStation Plus es el servicio de suscripción que da acceso a juegos gratuitos cada mes. La distribuidora Devolver Digital (EUA) reveló en un tweet que Fall Guys se había convertido en el juego de PS Plus más descargado de todos los tiempos durante su estancia en el servicio en agosto de 2020, superando a otros éxitos del servicio, como Rocket League”, se lee en la descripción del sitio oficial Guinness World Records.

Recuerda que Fall Guys está disponible en PS4 y PC, aunque también se puede disfrutar a través de la consola de nueva generación de Sony (PlayStation 5), a través de la funcionalidad de retrocompatibilidad.