Nintendo Switch Online incluirá juegos de Nintendo 64 y SEGA Mega Drive

Durante el último Nintendo Direct, la compañía japonesa anunció que, a finales de octubre, los usuarios que estén suscritos a Nintendo Switch Online podrán disfrutar de un amplio catálogo de videojuegos de Nintendo 64 y SEGA Mega Drive, entre los que destacan Super Mario 64, Mario Kart 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Sonic the Hedgehog 2, Contra: Hard Corps, entre otros.

Según detalla Meristation, para disfrutar de estos títulos tendrás que pagar una suscripción mayor (cuyo precio todavía no se ha revelado). Lo que sí se sabe es que se llamará ‘Nintendo Switch Online + Paquete de expansión’ e incluirá los beneficios de la suscripción estándar, es decir, el poder jugar en línea y un catálogo de títulos de sus antiguas consolas NES y SNES.

Otra de las sorpresas de la ‘gran N’ es que, junto a los juegos Nintendo 64 y Sega Mega Drive, lanzarán una versión renovada de estos mandos que serán compatibles con su nueva videoconsola híbrida Nintendo Switch. El precio de cada uno será de 49,99 euros, aunque ese costo podría aumentar debido a que muchos coleccionistas querrán tenerlos.

Juegos de Nintendo 64 que estarán disponibles

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Lylat Wars

Sin and Punishment

Dr. Mario 64

Mario Tennis 64

Operation: Win

BackYoshi’s Story.

Juegos de SEGA Mega Drive que estarán disponibles

Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Golden Axe

Gunstar Heroes

M.U.S.H.A.

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III: Return of the Ninja

MasterStrider.

