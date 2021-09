Nintendo anuncia un nuevo Nintendo Direct para el 24 de septiembre: ¿qué debemos esperar?

El próximo 24 de septiembre de 2021, Nintendo llevará a cabo un nuevo Nintendo Direct, evento virtual que tendrá 40 minutos de duración y que estará enfocado en anunciar futuros videojuegos para su consola Nintendo Switch, así como mostrar adelantos exclusivos de sus próximas entregas. ¿Qué novedades podríamos ver? Aquí te las contamos.

Según detalla Meristation, durante la transmisión en vivo (que se realizará a las 5 p. m. en Perú), la compañía japonesa podría mostrar avances de los juegos que están a punto de llegar como Metroid Dread (8 de octubre), los remakes de Pokémon Diamante y Perla (19 de noviembre), Mario Party Superstar (29 de octubre) y Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp ( 3 de diciembre).

De acuerdo a la publicación, también es probable que el Nintendo Direct esté enfocado en los videojuegos planeados para el 2022 como Leyendas Pokémon: Arceus. Cabe la posibilidad también de que se anuncien algunas entregas que los fans han esperado desde hace años como Metroid Prime 4, Bayonetta 3 o la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Finalmente, otra de las novedades que veríamos durante el evento es el nuevo (y último) personaje de Super Smash Bros Ultimate, el famoso videojuego de peleas de la compañía. Se desconoce de quién podría tratarse, entre los candidatos más fuertes suenan Crash Bandicoot, el impostor de Among Us y Master Chief.

¿A qué hora comenzará el Nintendo Direct?

Perú: 5.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Costa Rica: 4.00 p. m.

Cuba: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

El Salvador: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D.C.): 6.00 p. m.

Estados Unidos (PT): 3.00 p. m.

Guatemala: 4.00 p. m.

Honduras: 4.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Nicaragua: 4.00 p. m.

Panamá: 5.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Puerto Rico: 6.00 p. m.

República Dominicana: 6.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

