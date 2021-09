¿Murió Among Us?: el popular juego indie de impostores no funciona desde hace dos días

Among Us fue el videojuego indie más popular del último tramo de 2020 en PC y dispositivos móviles iOS y Android, pese a que se estrenó oficialmente en 2018. Desde entonces, el juego de impostores ha recibido grandes cambios y hasta el mapa The Airship. Sin embargo, desde el último 20 de septiembre sus servidores andan caídos.

Así como lo lees. Hace dos días que los gamers no pueden jugar Among Us. Debido a ello, InnerSloth reconoció la existencia de fallas en sus servidores a través de Twitter y parece ser que los inconvenientes estarán presentes por un buen rato.

Según Level Up, el estudio informó a los fans que hubo problemas con sus servidores, por lo que decidió cerrarlos temporalmente hasta hallar la solución. Asimismo, la desarrolladora prometió habilitarlos lo más pronto posible.

Fue el 20 de septiembre que los servidores de Among Us dejaron de funcionar. Foto captura: Twitter

¿Among Us tiene fecha de retorno?

El pronunciamiento de InnerSloth acerca de los servidores de Among Us fue el pasado 20 de septiembre. Ya pasaron dos días y los usuarios de PC, dispositivos móviles iOS y Android y Nintendo Switch aún no pueden conectarse, debido a que todavía no encuentran una solución al problema que aqueja el juego.

Por ello, el estudio volvió a pronunciarse a través de Twitter para informar sobre el estado de los servidores del videojuego a los fans: “Trabajamos en los arreglos, así que agárrense fuerte y disfruten de los tripulantes que se vuelven locos por las horas naranjas”, se lee en la publicación.

Si tú y tus amigos esperan por volver a pasarla bien a través de los divertidos mapas de Among Us descubriendo quién es el impostor, no dudes en estar al tanto de nuestras publicaciones, porque te avisaremos cuándo es que podrás loguear.