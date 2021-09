¿God of War Ragnarok adelanta su estreno?: exclusivo de PS4 y PS5 aparece en la PS Store

God of War Ragnarok debe ser uno de los videojuegos más esperados por los usuarios de las consolas de PlayStation. El juego dirigido por Cory Barlog de Santa Monica Studios emocionó a los miles de gamers de PS4 y PS5 durante su presentación en el PlayStation Showcase, donde se pudo apreciar algunas mecánicas y personajes con los que Kratos y Atreus se encontrarán durante su travesía en la mitología nórdica.

Si bien PlayStation no ha revelado la fecha exacta de su estreno en PS4 y PS5, una pista en la PlayStation Store nos daría unos indicios de cuándo podríamos jugarlo. Sucede que el usuario de Twitter Joe Miller señaló que God of War Ragnarok apareció en la sección de próximos juegos de la tienda digital.

God of War Ragnarok

Esto sorprendió y emocionó a los fanáticos, ya que su estreno en PlayStation 4 y PlayStation 5 podría ser durante el primer o segundo cuarto de 2022, aunque Cory Barlog, según HobbyConsolas, señaló hace poco que lo normal hubiese sido trabajar en el título en torno a cinco años, por lo que su lanzamiento sería en 2023.

Sin embargo, horas después PlayStation retiró God of War Ragnarok de la sección de próximos lanzamientos de PlayStaiton Store, lo cual aumentó las esperanzas de ver a Kratos y Atreus pronto. Ello debido a que en esta sección encontramos títulos como Gran Turismo 7, GTA V next-gen y Ghostwire Tokyo, los cuales llegarán en algún momento del 2022.

No obstante, Sony no se ha pronunciado sobre la fugaz presencia de God of War Ragnarok en el apartado próximos lanzamientos para PS4 y PS5, por lo que estaremos atentos a lo que pueda decir la firma pronto.

Por otra parte, si te perdiste el trailer gameplay de God of War Ragnarok en el PlayStation Showcase celebrado hace unos días, aquí te lo compartimos para que conozcas a los nuevos personajes que llegan a la saga.