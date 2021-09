¿Super Smash Bros tuvo una versión para NES? Conoce la curiosa historia de Kart Fighter

En la década de los noventa, los juegos de pelea como Street Fighter II y Mortal Kombat eran los más populares entre los niños y jóvenes, al punto de que muchas compañías se animaron a sacar entregas similares. Nintendo, por ejemplo, lanzó Super Smash Bros para la Nintendo 64 en 1999, un título donde podías poner a luchar a Mario Bros, Pikachu, Donkey Kong, entre otros personajes de la compañía japonesa.

Quizás no lo sepas, pero Super Smash Bros 64 no fue el primer videojuego donde vimos pelear a Mario Bros y compañía. Cinco años antes de su lanzamiento llegó al mercado Kart Fighter, un título que estuvo disponible para la consola NES y que muchos fans recuerdan con cariño, debido a sus singulares gráficos, llamativa música y una gran parrilla de personajes. ¿De qué trataba exactamente? Aquí te lo contamos.

Como muchos juegos de pelea de aquella época, no poseía una historia definida, tampoco cinemáticas, el objetivo era vencer a todos los adversarios con el personaje que elegiste al inicio. Además del fontanero, teníamos a Luigi, la princesa Peach, Bowser, Yoshi, Donkey Kong, Toad y un Koppa Troopa; sin embargo, ninguno tenía su nombre real, ya que esta entrega no fue hecha por Nintendo, es decir, fue un título no oficial.

Usando como base un hack de Street Fighter II, los desarrolladores de Kart Fighter modificaron los sprites y los reemplazaron con los utilizados en Super Mario Kart. La música del inicio y la pantalla de selección de personajes también fue sacada de este título desarrollado por Nintendo. En lo que respecta a los fondos, los creadores usaron los de Little Nemo: The Dream Master, un popular juego de NES.

Pese a que no fue oficial, muchos fans del fontanero lo consideran como parte de la franquicia, ya que para ser una ROM no oficial, era bastante divertida y no tenía los clásicos bugs que poseen estos juegos piratas. Aquí te dejamos un gameplay de este simpático videojuego. ¿Sabías de su existencia?