God of War Ragnarok recuperará mecánicas perdidas de la primera trilogía

Algo que muchos pidieron. Si bien el lanzamiento de God of War (2018) para PS4 fue un hito que cambió por completo a la saga de Kratos, hubo muchos comentarios señalando el cambio de estilo en la jugabilidad de la saga. Muchos fans cuestionaron la adopción de la cámara fija en tercera persona y el abandono del ritmo frenético estilo hack and slash que definió a la serie en sus primeras tres entregas, pero todo podría cambiar en la secuela.

Ahora, tras una entrevista hecha por Kaptain Kuba hacia quienes son las principales cabezas de God of War Ragnarok, podemos afirmar que hay buenas noticias para los fanaticos más antiguos. Tanto Cory Barlog como el nuevo director de la secuela, Eric Williams, señalaron que el nuevo título tendrá mecánicas clásicas de los primeros juegos de la saga.

Alerta de spoiler: Durante la entrevista, se soltaron algunos detalles sobre la historia de God of War (2018) que podrían arruinar la experiencia para quienes no han terminado aquel juego, pero si ya viste el tráiler de presentación de Ragnarok, no hay por qué preocuparse.

En efecto, Williams fue consultado por Kuba sobre el sistema de combate que God of War Ragnarok adoptará, en especial si lo comparamos con su antecesor directo. Fue el director quien reveló que se tomarían mecánicas de juegos previos en la saga, todo como resultado de una deliberación del equipo desarrollador.

“Hubo un tiempo de 2 o 3 meses, justo después de la planeación de Ragnarok, donde decidimos abrir la caja de las ideas hacia todos en el equipo, para obtener aportes y recomendaciones sobre qué les gustaría incluir en el juego”, confesó Williams.

La mayoría de las ideas, para el asombro del director, se relacionaban al combate y en el deseo latente de traer de regreso a las Blades of Chaos, principal arma que usaba Kratos en la primera trilogía de títulos basada en la mitología griega.

“En la mitad del juego anterior (God of War, 2018) trajimos de vuelta las Blades of Chaos, por lo que no se trató de un regreso al 100%. Eso fue lo que la mayoría de personas decían en la caja de ideas”, agregó.

El deseo de ver nuevamente estas armas no era solo estético, pues muchos también mencionaron que querían volver a usar las mismas mecánicas de los juegos anteriores, como ataques aéreos, tirones, agarre y combos. Esto terminó calando bien en todo el equipo y se decidió poner manos a la obra.

“Muchas de las ideas eran como cosas viejas y dijimos ‘está bien’, vamos por las mejores éxitos de las cosas a las que no llegamos, traigámoslas de vuelta”, precisó.

