Free Fire: skins de Venom y Carnage decepcionan a fans por su terrible diseño

Free Fire x Venom sería el próximo evento a realizarse en el popular videojuego de Garena. Un filtrador hizo que todos los fans de este Battle Royale para dispositivos móviles iOS y Android se decepcionen, esto ocurrió luego de que publicó un video donde aparecen las skins de Venom y Carnage, protagonistas de la próxima película de Sony y Marvel.

Mientras que Fortnite lanzó las skins de Venom y Carnage fieles a los cómics de Marvel, parece ser que Garena no se ha esforzado mucho para llevar esta clase de contenido a Free Fire. El canal de YouTube 2 R.K Gaming reveló que los simbiontes llegarán a través de trajes representativos muy simples, pues solo es una casaca, pantalón y hasta una mascarilla con el diseño de estos personajes impreso.

Por otro lado, el leaker ff.vezamento.rmd utilizó su cuenta de Instagram para publicar otras fotos sobre el evento Free Fire x Venom, en la que aparecen la mochila, skin de moto y la caja de botín con temática de Venom y Carnage.

Si bien Garena aún no ha realizado un anuncio oficial acerca de este evento, el filtrador descubrió en los datos de Free Fire que el avión que transporta a los jugadores también llevará impreso el diseño de ambos simbiontes.

Los fans esperan que la próxima actualización de Free Fire revele más detalles sobre esta nueva colaboración con Marvel, ya que el aterrizaje de los simbiontes y enemigos de SpiderMan en el Battle Royale sería inminente. Hasta el momento, esto es lo que se ha descubierto:

Caja de muerte Venom: let there be carnage

Mochila Venom: let there be carnage

Motocicleta Simbiote