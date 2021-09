Encuentran centenares de prototipos de videojuegos para SEGA Dreamcast y Xbox

Gracias a la preservación y conservación de videojuegos, podemos conocer muy de cerca los procesos creativos, proyectos que no llegaron a estrenarse en consolas o inclusive ideas que distintos estudios propusieron, pero que no fueron aceptadas por los directivos. Todos estos archivos pueden consultarse gracias a organizaciones que se dedican a la loable labor de compilar trabajos que nunca salieron a la luz.

HobbyConsolas, medio español especializado en los videojuegos, hizo eco a lo que está haciendo la organización The Hidden Palace a través de su iniciativa Project Deluge, con la que ha logrado recopilar cientos de archivos de juegos para las consolas SEGA Dreamcast y Xbox 360.

La mencionada organización logró reunir un total de 484 prototipos (349 de Xbox y 135 de Dreamcast) en los que se incluyen archivos de juegos completamente inéditos, puertos, demos técnicos, versiones anteriores de determinados títulos, localizaciones, entre otros.

Entre los juegos que se encontraron para la mítica SEGA Dreamcast encontramos una versión de 4 Wheel Thunder, que cuatro meses antes de su lanzamiento se llamó Offroad Thunder. También hay prototipos de Deep Fighter, Jet Grind Radio, Ready 2 Rumble Boxing Round 2, San Francisco Rush 2049, Shadow Man, Test Drive Cycles, Vigilante 8: Second Offense, WWF Attitude, y hasta un Tony Hawk’s Pro Skater.

En el caso de Xbox 360, The Hidden Palace logró reunir juegos que no llegaron a lanzarse en la consola de Microsoft, como un port de American idol, Hail to the Chimp, He-Man: Defender of Crayskull, y un Pac-Man World Rally.

Además, también hay un juego cancelado de Dinosaur Haunting: Ushinawareta Daichi, The Red Star, US Open 2003, The Vatz. Asimismo, se encontraron prototipos de una entrega de Psychonauts, Rogue Ops y Room Zom: Race for Impact.

No obstante, esta inmensa cantidad de archivos de videojuegos solo supone una parte de todo lo que se ha descubierto, ya que la iniciativa Project Deluge irá recopilando más información sobre estas consolas y otras más.