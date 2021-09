El Museo del Pinball cierra sus puertas: “No hay lugar como este y quizá no lo haya”

Uno de los Game Over más tristes. Los salones de juegos con máquinas arcade y pinball nos ofrecieron cientos de horas de diversión a través de videojuegos como King of Fighters 98, Street Fighter, Tekken 3, Metal Slug, entre otros. Sin embargo, uno de los espacios más icónicos, donde se reunían cientos de estas máquinas, cerrará sus puertas para siempre.

Según detalla la CNN, John Weeks anunció el cierre definitivo de su ambicioso proyecto Museum of Pinball, ubicado en Banning, California. A través de esta iniciativa, el entusiasta buscaba preservar las máquinas recreativas, así como los videojuegos.

La iniciativa le pertenece a John Week, quien anunció recientemente el cierre del Museum of Pinball. Foto: Pinball News

Debido a ello, solo abría sus puertas nueve veces al año, por lo que fue convirtiéndose en un sitio turístico donde los fans podían recorrer largas filas de arcades y pinballs que los transportaban a aquellos años de oro del gaming.

Por supuesto que esto sucedía antes de la COVID-19, pero con la propagación de la pandemia y aunque la vacunación en Estados Unidos está muy avanzada, John Weeks decidió que el Museum of Pinball ya no recibiría más visitantes.

De acuerdo a Level Up, el creador puso en subasta 1.800 máquinas, 800 de Pinball y 1.000 de Arcade. Además, 750 de estos equipos ya fueron subastados y ha logrado recaudar 3 millones de dólares, las más altas son un Pinball de Volver al Futuro, cuyo valor fue de 14.000 dólares, y un Pinball de edición limitada de los Locos Adams que se fue por 22.500 dólares.

John Weeks comentó a CNN que el cierre del Museum of Pinball “es como un funeral. No hay lugar como este y quizá nunca lo habrá”. Por otro lado, el medio informó que su gusto por estas máquinas nació en los 70, cuando era pequeño. Años después logró tener su propio salón de juegos arcade en su casa, a manera de negocio, pero no fue hasta el 2000 cuando decidió darle vida al proyecto luego de ver una máquina de Pinball en buen estado dentro de un bar local.

