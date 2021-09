FIFA 15: oficialmente los servidores del juego serán cerrados para siempre

Aunque EA Sports lanza una versión de FIFA todos los años, mantiene una sólida base de jugadores incluso para algunos de sus títulos más antiguos. Sin embargo, con el tiempo, estos juegos se cierran y muchas de las funciones se vuelven inaccesibles. Ese momento finalmente ha llegado para FIFA 15.

FIFA 22 se lanzará a principios de octubre, por lo que la cuenta regresiva está oficialmente iniciada. Desafortunadamente para aquellos que todavía juegan FIFA 15, el título (aunque no es totalmente injugable) está cerrando sus servidores.

FIFA 15 ya no tendrá servidores

FIFA 22 está programado para llegar el 1 de octubre, y aunque todavía hay varias versiones activas del juego, EA ha decidido desconectar la más antigua. FIFA 15, que tiene siete años, finalmente se cerrará.

Cabe señalar que esto no hará que FIFA 15 no se pueda jugar. Los usuarios que aún tengan una copia aún podrán abrir el juego y jugarlo, solo que sin varias funciones.

Los juegos deportivos a menudo tienen reputación de cobrar 60 dólares por una nueva actualización. Para evitar esto, los jugadores a menudo diseñan las listas actualizadas y las lanzan para su descarga dentro de las versiones anteriores del título. Esto permite equipos y jugadores actualizados sin la etiqueta de precio.

Esa es una característica que ya no estará activa desde que se cierren los servidores de FIFA 15. Además, ya no se podrá acceder a FIFA Ultimate Team ni a ninguna forma de juego en línea. Esencialmente, el juego ya no tendrá funciones en línea disponibles, pero el msin conexión seguirá siendo posible.

Un videojuego que sin duda marcó la infancia de muchos amantes de este que salió a la luz en el año 2014. Recordemos que Messi era el protagonista de este FIFA, y en esos tiempos no existía FUT Champions.