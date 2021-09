Matt Sophos, quien trabaja como guionista y director narrativo en God of War Ragnarok, utilizó sus redes sociales para defender el diseño de Angrboda, asegurando que esta nueva representación del personaje no responde a causas políticas.

Para entender la polémica tendremos que remontarnos al PlayStation Showcase 2021, celebrado el pasado 9 de septiembre. Durante el evento, Santa Monica Studio mostró un adelanto de su nuevo videojuego que será exclusivo de PS5.

El gameplay de God of War Ragnarok, que fue un éxito en YouTube, no solo presentó a Kratos y su hijo Atreus (los protagonistas), sino también a otros personajes secundarios como Angrboda, quien en la mitología nórdica es esposa de Loki.

El cambio de etnia de este personaje generó discrepancias entre los jugadores, quienes acusaron a la desarrolladora de videojuegos de modificar el aspecto de este personaje por motivos políticos, algo que negaron tajantemente.

“God of War Ragnarok es nuestra interpretación de la mitología, no de la historia nórdica o griega. Contamos una historia personal con el telón de fondo de dioses, gigantes, etc., a través de nuestra lente”, escribió Sophos en Twitter.

¿Cuándo se lanzará el juego?

Aunque Santa Monica Studio ya mostró un adelanto del nuevo juego de Kratos, todavía no ha confirmado su fecha de lanzamiento. Se espera que llegue al mercado a mediados del próximo año como un juego exclusivo de PlayStation 5.

Recordemos que la primera entrega de God of War, lanzada para PS4, fue un rotundo éxito, al punto de que se hizo acreedor al premio ‘mejor videojuego del año’, en The Game Awards 2018.