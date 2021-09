¿Juegos de Nintendo en PC? Encuentran referencias en GeForce Now de Nvidia

Sorpresa. Si bien plataformas como las de PlayStation han adoptado poco a poco su transición a la PC, pocos se imaginan que lo mismo suceda con Nintendo, una de las compañías más celosas con su propiedad y con la manera en cómo hay que disfrutarlas. Sin embargo, un reciente hallazgo relacionado al servicio de Nvidia GeForce Now nos hace sospechar lo contrario.

Se trata de un hallazgo hecho por el usuario Ighor, quien mantiene un blog personal. Según lo que reveló en él, la base de datos de Nvidia contendría juegos de PS4, PS5 y Nintendo Wii no disponibles en PC, además de referencias al conocido emulador Dolphin, que ejecuta títulos de GameCube/Wii.

El hallazgo, según señala Ighor, tuvo lugar hace cuatro meses, pero ante la falta de respuesta de Nvidia, decidió hacerlo público. También detalló cómo pudo ingresar a la base de datos de GeForce Now: recogió los enlaces del servidor responsable del manejo para las solicitudes de web, ubicado en el archivo console.log del aplicativo.

El entusiasta revisó dicho archivo con un editor GraphQL, que arrojó más de 18.000 resultados, entre los cuales pudo hallar muchas referencias a juegos escondidas. Por ejemplo, se encontró títulos de PlayStation no disponibles para PC como God of War, Ghost of Tsushima, Sackboy: A Big Adventure, y los recientemente anunciados Gran Turismo 7 y Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Otro reporte incluyó juegos como Demon’s Souls, Ratchet & Clank, Final Fantasy 7 Remake, Horizon Forbidden West, Déraciné y Returnal, pero quizá lo más destacable es una mención al conocido emulador Dolphin, que se centra en juegos de Nintendo Wii y GameCube.

Además, también se hallaron juegos de Nintendo Switch como Mario + Rabbids Kingdom Battle, Ultra Street Fighter II: The Final Challengers y New Super Mario Bros. Todos estos estaban bajo una etiqueta llamada “Nvidia Confidential”.

El listado de estos juegos no implica nada sustancial, pues pueden haberse quedado ahí de una importación externa (como archivos innecesarios); aun así, lo que sí resulta extraño es la presencia de Dolphin, pues se trata de una plataforma exclusiva de PC y móviles.

La presencia de Dolphin da pie a la posibilidad de que Nvidia considere llevar títulos exclusivos de consolas a su servicio de juegos en la nube. Por supuesto, de darse el caso, se disputaría fuertemente con las políticas de Nintendo, que rechazan el uso de emuladores en cualquier caso. Aun así, la existencia de un acuerdo es posible.