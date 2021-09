En Japón llegaron a publicarse oficialmente 1.244 juegos para la consola portátil Game Boy. Shouta, un popular usuario de Twitter, se dedicó seriamente a su colección en el pasado septiembre de 2019 y la llegó a completar en solo dos años. Reunió la totalidad de juegos de Game Boy que habían salido en dicho país.

Un fanático de Nintendo consiguió obtener todos los juegos de Game Boy en solo dos años

“Siempre me gustó la Game Boy, y tuve varios juegos que había comprado para jugar”, “Por el camino, eso se convirtió en la decisión de completar la colección completa”, declaró Shouta al portal informativo Kotaku.

Durante su proceso de recopilación constante, Shouta tuiteaba sus avances y sus miles de seguidores le apoyaban en el rastreo de los juegos que no había conseguido. “Si no hubiera Twitter, esto me habría llevado al menos cinco años”, comentó el joven desde su cuenta de usuario.

Pese a su exhaustiva labor, Shouta no está seguro de cuánto ha logrado invertir en su colección completa. “No he sumado cuánto gasté, así que no lo sé”, precisó. El juego más raro que posee es Jaguar Sewing Machine Embroidery-Only Software: Mario Family. Solo las imitaciones de ese cartucho tienen un costo aproximado de 50.000 yenes en Japón, mientras que las que incluyen la caja y el manual de instrucciones llegan hasta los 100.000 yenes.

Un fanático de Nintendo consiguió obtener todos los juegos de Game Boy en solo dos años

Finalmente, pese a que su colección de Game Boy está finalizada, tiene la firme intención de seguir con la de Game Boy Advance. “También tengo el deseo de completar la colección de GBA”, confesó el orgulloso coleccionista.