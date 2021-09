God of War: así luce Thor y fans lo comparan con el de Avengers Endgame

A detalle. Sony compartió más contenido sobre lo que será God of War Ragnarok durante la PlayStation Showcase 2021 del 9 de septiembre. El tráiler tuvo la presencia de los personajes principales. Tras este anuncio, el gran equipo que representa a Santa Monica Studio presentó unas imágenes de cómo se ven algunos de los icónicos papeles.

Entre las imágenes se encontraba el popular Thor, con una larga cabellera de color rojo y una contextura robusta. Los usuarios de las redes sociales no dudaron en comprarlo con la figura del Universo Cinematográfico Marvel, donde el dios nórdico de la edición de Avengers endgame es interpretado por Chris Hemsworth.

El tráiler tuvo la presencia de los personajes principales: Kratos, Atreus y el que será Thor. Foto: Twitter

“Thor es descrito en la mitología nórdica como lo presentan en God of War Ragnarok, estoy satisfecho”, “No puedo ignorar el parecido con el Thor que nos presentó Marvel”, “Soy fan de Marvel y debo admitir que me fascinó el diseño de Thor para God of war”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos, quienes no tardaron en encontrar las similitudes entre ambos.

Fans lo comparan con el de Avengers endgame. Foto: Twitter

Otra de las figuras que logró destacar fue la de Tyr, el reconocido dios de la guerra en la mitología nórdica, a quien se le puede apreciar en el video situado junto a Kratos, que le lleva varios centímetros de diferencia en altura.

Las imágenes difundidas también detallaron a otros personajes relevantes para la saga como Atreus, Freya y Mimir.

