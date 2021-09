Increíble. Sony sacó toda la artillería y por fin, después de meses de espera y de un diminuto teaser revelado a fines de 2020, se pudo conocer más sobre God of War Ragnarok durante la PlayStation Showcase 2021 de este último jueves 9 de septiembre. El tráiler contó con la presencia de Kratos, Atreus y el que probablemente sea Thor.

God of War Ragnarok fue el cierre con broche de oro de la tarde luego de importantes anuncios que sorprendieron a millones de fans en redes sociales. El nuevo Spiderman 2, la remasterización de toda la saga Uncharted y su lanzamiento para PC, y un título enfocado en Wolverine, antecedieron a la aventura mitológica.

En el tráiler, se observan momentos de tensión entre los protagonistas de la primera entrega de God of War (2018). Kratos y su hijo Atreus se enfrentan a un reto mayor, cuyo nombre es Ragnarok: la batalla del fin del mundo en la mitología nórdica.

Vale recordar que esta ambientación continúa directamente lo que los protagonistas provocaron en el primer juego, título que se llevó casi todos los laureles y fue proclamado como videojuego del año en 2018.

God of War Ragnarok todavía no tiene fecha de lanzamiento específico, pero todo apunta a que llegará en 2022, probablemente para PS5, aunque aún no se confirma si será un título multigeneracional y podría aparecer en PS4.

El tráiler también mostró un gameplay y lo que se puede confirmar desde ya es que la jugabilidad será parecida a la primera entrega, con la cámara en tercera persona ligeramente detrás del protagonista, además de elementos de acción cercana y melee.

Te dejamos el tráiler que se estrenó hace poco durante la PlayStation Showcase 2021 para que le eches un vistazo.