Recientes publicaciones en redes sociales y foros especializados en videojuegos han elevado la expectativa por el PlayStation Showcase como pocas veces. El evento de Sony podría presentar muchas novedades de cara a sus próximos títulos para PS5 y aquí te contamos los principales rumores.

Lo primero que hay que mencionar es que ya se han desmentido muchas de algunas publicaciones referentes al itinerario de la tarde de este jueves. Por ejemplo, una de las más sonadas fue una compartida por Modern Vintage Gaming, un famoso youtuber de videojuegos en YouTube.

PlayStation Showcase 2021: los juegos de PS5 que podrían ser anunciados hoy

Él reveló una presunta lista de la presentación donde aparecían anuncios para Horizon Forbidden West (con trailer y gameplay), Gran Turismo 7, la compra de Bluepoint Games por PlayStation Studios y hasta novedades del mando DualSense para PS5.

Pese a esto, horas más tarde desde su publicación, el propio MVG reveló que la lista era falsa y que no hay garantía de que nada de lo mencionado pueda ser revelado esta tarde: “¿Abandoned tiene más tiempo que Forbidden West? Muy extraño que Sony le dé tanta publicidad cuando sus otros juegos nunca despegaron. La lista es falsa”, precisó en Twitter.

Pese a la desilusión, otras listas se revelaron en las últimas horas con títulos aún más prometedores. Por ejemplo, una imagen mostró otro itinerario donde destacan anuncios para God of War: Ragnarok (el que es quizá el título más esperado de PlayStation), Call of Duty: Vanguard, Castlevania: Diamond Sin, FIFA 22, Uncharted: The Thief’s Colection (probablemente para PC), GTA Online Edition, Hogwarts Legacy, etc.

La mayoría de autores de publicaciones que han compartido dicha imagen la ha borrado en cuestión de minutos, por lo que no se puede suponer si son simples filtraciones o no. Afortunadamente, solo faltan horas para saber si se hacen realidad.

¿Cuándo y dónde ver el PlayStation Showcase 2021?

El PlayStation Showcase 2021 se realizará este jueves 9 de septiembre a las 3.00 p. m. (hora peruana). Puedes revisar más información sobre dónde seguirlo en este enlace.