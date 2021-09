Far Cry 3 gratis: Ubisoft está regalando una copia del videojuego por tiempo limitado

Ubisoft acaba de sorprender a todos los fans de la saga Far Cry con un increíble regalo. El estudio está regalando una copia de Far Cry 3 gratis para PC por tiempo limitado. Conoce aquí cómo hacerte con una copia.

Se trata de Far Cry 3 Standard Edition, juego que puedes conseguir sin costo alguno desde la tienda digital Ubisoft Store hasta el próximo 11 de septiembre. ¿Quieres tenerlo? Solo sigue estos pasos:

Guía para conseguir gratis Far Cry 3

Presiona sobre este enlace

Haz clic sobre el botón que dice “Consíguelo Gratis” (asegúrate que la Standard Edition esté seleccionada)

Abre Ubisoft Connect y accede a tu cuenta. Si no lo tienes instalado, puedes hacerlo desde aquí

Finalmente, inicia la descarga gratuita de Far Cry 3.

El proceso para hacerte con una copia de la tercera entrega de Far Cry es muy sencillo y no te tomará ni cinco minutos. Eso sí, para que el juego se quede contigo para siempre es necesario que lo descargues en tu PC o laptop.

¿De qué va Far Cry 3?

Si nunca has jugado Far Cry 3, te contamos que se trata de un juego de acción y a ventura creado por Ubisoft. El título te pone en el papel de Jason Brody, un turista que llega a una misteriosa isla tropical aislada de la civilización, onde reina el caos y la violencia

No te pierdas esta promoción, pues podría ser una antesala por el estreno de Far Cry 6, juego que se lanzará el próximo 7 de octubre de 2021 en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.