Ubisoft sancionará a jugadores que abusen de este método en Rainbow Six Siege

Ubisoft Montreal, el estudio detrás Rainbow Six Siege, anunció que comenzará a tomar medidas enérgicas contra los jugadores que abusen de los sistemas del videojuego para llevar a cabo una forma específica de trampa denominada AFK (Away From Keyboard).

Este término hace referencia a quienes permanecen quietos durante toda la partida. Dado que este es un shooter táctico, requiere un mayor enfoque en el trabajo en equipo y la coordinación, por lo que no cooperar con los objetivos puede afectar gravemente el resultado del partido.

Con esta práctica, los tramposos pueden subir el nivel de su cuenta fácilmente, desbloquear diversas recompensas en el juego y obtener una ventaja injusta. Por desgracia, detectar este método es complicado si el personaje está programado para realizar una acción en intervalos aleatorios.

A través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Twitter de Rainbow Six Siege, Ubisoft informó que su equipo de desarrolladores detectó en las últimas semanas “un problema creciente de jugadores que abusan de métodos AFK”.

Comunicado oficial del equipo detrás de Rainbow Six Siege. Foto: @Rainbow6Game/Twitter

“Como siempre, no toleraremos que los malos actores interrumpan y degraden la experiencia de juego de nuestros jugadores. Actualmente, estamos tomando medidas contra aquellos que detectamos que abusan de este comportamiento”, sostuvo la compañía.

El último viernes 3 de septiembre, Ubisoft empezó a emitir “una ola de sanciones manuales” dirigidas a los usuarios que emplearon dichas tácticas. En las próximas semanas, el equipo de desarrolladores evaluará aplicar cambios de diseño para disminuir dicha práctica en el videojuego.

A su vez, planean agregar nuevos métodos de detección y sanciones automáticas contra el AFK. La compañía finalizó su comunicado agradeciendo a la comunidad por su comprensión en esta decisión y pidió que sigan reportando a los jugadores que lleven a cabo estas mecánicas en Rainbow Six Siege.