Pokémon GO: ¿cómo vencer a Lugia en las incursiones de cinco estrellas?

En septiembre han llegado un sinfín de novedades para Pokémon GO. Además del inicio de la nueva temporada de la Liga de Combates GO, han aparecido nuevos pokémon en el juego como los de la región Galar. No obstante, también es posible disfrutar del regreso de criaturas legendarias como Lugia que podremos enfrentar en las incursiones de cinco estrellas.

En este sentido, el pokémon de tipo psíquico y volador aparecerá en las incursiones de cinco estrellas desde el miércoles 1 de septiembre de 2021 a las 10.00 hasta el martes 14 de septiembre de 2021 a las 10.00 (horario local).

¿Cómo vencer a Lugia en la incursiones?

Este Lugia, el pokémon buceo, podrá aparecer en forma shiny/variocolor y mantendrá, como no podía ser de otro modo, su doble tipo volador / psíquico con 193 de ataque, 310 de defensa y 235 de resistencia.

En condiciones climáticas normales Lugia puede aparecer con un máximo de 2.115 de PC, mientras que si el tiempo es ventoso, puede aumentar hasta los 2.645 PC. En la raid, que recomendamos hacerla con al menos seis personas, lo veremos con 45.925 PC

Sus principales debilidades son los tipo eléctrico, fantasma, hielo, roca y siniestro; y es resistente a planta, psíquico, lucha y tierra. Por ello, a continuación, te recomendamos las mejores criaturas que puedes utilizar para vencerlo: