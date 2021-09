Pokémon GO: conoce las características de los nuevos eventos que llegarán en septiembre

Niantic busca mantener el interés de los millones de jugadores de Pokémon GO, tanto en Android como en iOS, con nuevos eventos que son anunciados al inicio de cada mes. Una de las principales novedades será el comienzo de la Temporada de Travesuras. A continuación, te detallamos cuáles serán las celebraciones que veremos en septiembre.

Temporada de Travesuras

Aunque la Temporada de Descubrimientos llega a su fin, la historia de Pokémon GO seguirá adelante cargada de travesuras, ya que —por primera vez en el juego— será posible atrapar a Hoopa, el pokémon travesura.

Para conmemorar su llegada, el domingo, 5 de septiembre de 2021 se celebrará un evento único por el que se producirán algunos fenómenos extraños en todo el mundo. ¿Tendrán algo que ver con esta criatura? Es posible.

Además, también habrá una historia de investigación especial, con partes que solo se podrán desbloquear durante ciertos eventos que se celebrarán durante toda la temporada. Si quieres estar informado sobre dichos acontecimientos, puedes consultar el blog de la Temporada de Travesuras.

Psicoespectáculo

Este evento protagonizado por pokémon de tipo Psíquico regresa desde el miércoles 8 de septiembre a las 10.00 a. m. hasta el lunes 13 de septiembre a las 8.00 p. m. (hora local). Aquí veremos algunas caras familiares, pero también se producirá el debut de otra criatura en el juego.

Semana de la Moda

Algunos pokémon elegantemente vestidos pasearán por primera vez en Pokémon GO, junto a un compañero esponjoso y elegante. Nuevos artículos para el avatar y muchas cosas más durante la Semana de la Moda, que se celebrará desde el martes 21 de septiembre a las 10.00 a. m. hasta el martes 28 de septiembre a las 8.00 p. m. (hora local).

Parece ser que el jefe del Team GO Rocket se ha perdido

¿Dónde se ha metido Giovanni? Se espera que no esté tramando nada raro. Los entrenadores deben estar atentos a las novedades serán compartidas a lo largo de la temporada. Durante este periodo, los superradares Rocket no podrán rastrear a Giovanni, así que no será necesario tenerlos equipados.