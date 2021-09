Fans de PlayStation se enojan con Cory Barlog por presumir su Xbox Series X

¿Guerra de consolas? Si bien la industria del hardware especializado para videojuegos ha luchado por años contra la idea de una competencia feroz que no beneficie a los jugadores, parece que las rivalidades entre PlayStation y Xbox siguen bien incrustadas en la mente de los usuarios. Un reciente incidente con Cory Barlog, director de God of war, lo evidencia.

En la víspera de la llegada de Halo Infinite —quizá el videojuego más esperado de la Xbox Series X— Barlog, quien es conocido por ser la mente maestra tras el último God of war (2018) que rompió todas las expectativas de crítica y ventas, se animó a expresar lo que espera de la competencia en redes sociales.

Por supuesto, fiel a su estilo, el comentario del director fue amistoso y delator de su entusiasmo. Su publicación contenía incluso la foto de una caja de la Xbox Series X, junto con la leyenda “Series X” al lado de un check, como afirmando que ya tenía lista la consola. Agregó también: “Halo infinite (esperando)”.

El tuit original de Barlog. Foto: Twitter

La propia cuenta oficial de Xbox en Twitter respondió la publicación del creativo con un afable “¿Acaso no lo estamos todos?”. Todo parecía ir en buena onda entre dos miembros de compañías que compiten directamente, pero la ola de comentarios que se desató entre los usuarios tomó otro rumbo.

Por supuesto, hubo quienes celebraron el gesto de Barlog, pero hubo otros quienes incluso le increparon su loable actitud. Algunos incluso lo atacaron directamente y le culparon de “mostrar un juego de otra marca” o de que “no tiene relación alguna con PlayStation”.

Otros fueron más curiosos y le preguntaron si mostrar una consola Xbox no afectaba de alguna manera a su trabajo. Algunos más fueron más lejos y hasta etiquetaron a las cuentas de Sony y PlayStation. “No pueden permitir esto”, señalaron. “¿Estás sugiriendo que todos debemos ir a comprar esta consola copia de la PlayStation para disfrutar de un juego sin acabar? Fuera de la guerra de consolas, dime ¿qué sentido tiene eso? Y luego, quisiera saber ¿por qué haces publicidad de tu competencia?”, exclamó un cibernauta.

Otro mencionó: “¿Cómo te atreves a traicionar a tus consumidores? En mi p*** vida vuelvo a comprar un juego con tu sucio nombre en los créditos”. Tampoco faltaron los que arremetieron contra Halo Infinite, haciendo contraste con lo dicho por el californiano.

Reacciones de fans de PlayStation. Foto: Twitter

Afortunadamente, hubo quienes sí elogiaron el ademán de Barlog y felicitaron su actitud positiva frente a sus colegas. “Mientras algunos hacen guerras tontas en una app todo el día, otros disfrutan los juegos o incluso los hacen”, acotaron.

Halo Infinite llegará el próximo 8 de diciembre para Xbox Series X|S, Xbox One y PC. Por el lado de God of war, todavía no hay más novedades sobre Ragnarok, el futuro título de la saga. Algunas fuentes señalan que podríamos recibir adelantos del mismo en el próximo PlayStation Showcase de este 9 de septiembre.