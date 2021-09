Xbox gastó 100 millones de dólares en la exclusividad de Rise of the Tomb Raider

Uno de los juegos más esperados de 2015 fue Rise of the Tomb Raider, la secuela del reinicio de la popular franquicia de Square Enix. Durante su primer año a la venta, este juego fue exclusivo en consolas de Xbox, y se publicó a finales de año para Xbox One, Xbox 360 y PC, mientras que su versión para PS4 no llegó hasta finales de 2016.

El trato de Microsoft con Square Enix para Rise of the Tomb Raider no fue barato. El exempleado de Square Enix Fabien Rossini citó en su LinkedIn (a través del usuario de Twitter Timur222 ) que ayudó a negociar el acuerdo de Tomb Raider con Microsoft y lo valoró en alrededor de $ 100 millones.

La secuela de Tomb Raider vendió solo 1 millón de copias entre Xbox Y PC en 2015, mientras que en PlayStation 4 superó las 5 millones. Además, claramente fue un mal trato, ya que Microsoft no intentó lo mismo con Shadow of the Tomb Raider, la tercera parte de la trilogía.

Habitualmente los pormenores de este tipo de acuerdos no suelen salir a la luz, pero el propio Rossini lo ha desvelado en LinkedIn y, de momento, esa información sigue disponible en línea. Ni Square Enix ni Xbox han confirmado ni desmentido esa cifra.

No obstante, la estrategia de Microsoft ha cambiado bastante desde entonces, ya que la compañía ahora adquiere estudios y les deja trabajar con exclusivos en lugar de solo comprarla temporalmente.