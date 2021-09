Pokémon hizo una peculiar referencia a Mortal Kombat y solo los verdaderos fans la notaron

Pokémon y Mortal Kombat son dos franquicias de videojuegos totalmente distintas. La primera está enfocada para todo tipo de público, mientras que la segunda está dirigida a mayores de edad, debido a su contenido violento.

Pese a que un crossover entre ambas sagas es algo poco probable, eso no ha impedido que los desarrolladores escondan algunas referencias que solo los verdaderos fans llegaron a notar. Aquí te mostramos una de ellas.

Si llegaste a jugar Detective Pikachu, título exclusivo de la consola Nintendo 3DS, seguro recuerdas a Keith Norman, uno de los antagonistas al que debes enfrentar en varias oportunidades a lo largo de la historia.

Este villano cuenta con varios pokémon en su arsenal. Uno de sus preferidos es Skorupi, una criatura que tiene la forma de un escorpión y que fue introducida en la cuarta generación de esta popular franquicia.

Casi al final del videojuego, Keith intentará escapar volando. Antes de retirarse, este personaje dirá la frase: ‘Skorupi, get over here’ para que su pokémon huya con él, una fuga que debemos frustrar.

Es la frase de Scorpion

Si eres fanático de Mortal Kombat, seguro habrás notado que la frase y entonación que utiliza el antagonista de Detective Pikachu es la misma que usa Scorpion, uno de los luchadores más famosos del videojuego de peleas.

Desde la primera entrega de Mortal Kombat, Scorpion emplea esta frase cuando utiliza su arpón para atacar a sus enemigos. La voz original pertenece a Ed Boon, uno de los creadores de esta saga.