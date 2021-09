PlayStation Plus: ¿cuáles son los juegos gratis de julio que podrás bajar en PS4 y PS5?

A través de su blog oficial, la compañía japonesa Sony acaba de presentar una lista de tres videojuegos que los suscriptores de PlayStation Plus podrán descargar en sus consolas PS4 y PS5 a partir de septiembre. ¿Cuáles serán estos títulos?

Los videojuegos que se estrenarán el próximo 7 de septiembre en PS Plus son los siguientes: Hitman 2 (PS4 y PS5), Overcooked: All You can Eat! (PS5) y Predator: Hunting Grounds (PS4 y PS5).

Hitman 2

Si te gustan los juegos de sigilo, este título te propone encarnar al mítico Agente 47, un asesino que tendrá que cumplir con los encargos que le hacen de diferentes formas posibles, siempre intentando no ser descubierto.

Predator: Hunting Grounds

En este título multijugador asimétrico, los creadores de Viernes 13: El videojuego invitan al jugador a introducirse en la piel de uno de los personajes de ciencia ficción más conocidos del cine. Ya sea manejando a los marines o al mismo Depredador, deberemos utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para cazar o ser cazados. Todo depende de las habilidades de cada uno y de lo mucho o poco que dominen el entorno.

Overcooked: All You Can Eat

Si eres fan del caos culinario de la saga Overcooked, este recopilatorio te ofrece todos los contenidos de los dos títulos existentes, así como niveles y personajes exclusivos. Un juego para PS5 con 200 niveles con los que puedes divertirte.