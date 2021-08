A pocos días de iniciar el mes de setiembre, Niantic anuncia más noticias para los entrenadores de Pokémon GO de todo el mundo. La temporada 8 de la Liga de Combates GO llegará a su fin y la 9 comenzará el 30 de agosto de 2021.

A diferencia de las temporadas anteriores, en la temporada 9 habrá encuentros con nuevos pokémon y más recompensas, además de nuevas copas de batallas.

Calendario de la Liga de Combates GO

30 de agosto - 13 de setiembre

Liga Super Ball

Liga Super Ball Remix

13 setiembre - 27 setiembre

Liga Ultra Ball

Liga Ultra Ball Remix

27 setiembre - 11 octubre

Liga Master Ball

Liga Master Ball Clásica

Copa Chica Selvática*

Triple de polvo estelar en los premios por victoria (no se incluyen los premios de final de serie)

11 octubre - 25 octubre

Liga Super Ball

Copa de Halloween (comienza el 15 de octubre)

25 octubre - 8 noviembre

Liga Ultra Ball

LUB Clásica Premier

Copa de Halloween (termina el 2 de noviembre)

8 noviembre - 22 noviembre

Liga Master Ball*

LMB Clásica Premier*

Copa especial: a elección de los jugadores

Triple de polvo estelar en las recompensas por victoria (no se incluyen las recompensas de final de serie)

22 noviembre - 29 noviembre

Liga Super Ball

Liga Ultra Ball

Liga Master Ball

Días de Combates GO

Para que puedan participar más entrenadores, las Noches de Combates GO pasarán a ser Días de Combates GO a partir de la temporada 9 de la Liga de Combates GO en adelante.

Bonus

El número máximo de series que podrás jugar al día pasará de 5 a 20, para un total de 100 combates.

Cuádruple de polvo estelar en las recompensas por victoria (no se incluyen las recompensas de final de serie y no se acumulará con la recompensa de triple de polvo estelar del 20 de noviembre).

Fechas y horas

Sábado 18 de setiembre de 2021, de 0.00 a 23.59 (hora local)

La Liga Ultra Ball y la Liga Ultra Ball Remix estarán activas.

Lunes 1 de noviembre de 2021, de 0.00 a 23.59 (hora local)

La Liga Ultra Ball, la LUB Clásica Premier y la Copa de Halloween estarán activas.

Sábado 20 de noviembre de 2021, de 0.00 a 23.59 (hora local)

La Liga Master Ball, la LMB Clásica Premier y una copa elegida por los entrenadores estarán activas.

Encuentros en la Liga de Combates GO

Esta es la lista de los pokémon que podrás encontrar al subir de rango esta temporada.

Rango 1: Charmeleon.

Rango 1 y superior: Nidorina, Hypno, Sableye, Snover y más.

Rango 5: Mienfoo.

Rango 5 y superior: Mienfoo, además de todos los pokémon disponibles en los rangos inferiores.

Rango 10 y superior: Toxicroak, Stunfisk y Frillish macho, además de todos los pokémon disponibles en los rangos anteriores.

Rango 15 y superior: Skarmory, Scraggy y Rufflet, además de todos los pokémon disponibles en los rangos anteriores.

Rango 20 y superior: pokémon legendario que aparezca en las incursiones de cinco estrellas en ese momento, además de todos los pokémon disponibles en los rangos anteriores.

Rango veterano y superior: Gible, además de todos los pokémon disponibles en los rangos anteriores.

Rango experto y superior: Deino.

Rango de leyenda: Pikachu libre. Esta será la única vez que podrás encontrarte uno durante la temporada.