Lego Star Wars: The Skywalker Saga confirma lanzamiento oficial para el 2022

Tras sufrir una serie de retrasos, Lego Star Wars: The Skywalker finalmente tiene una ventana de lanzamiento oficial. En el evento Opening Night Live de Gamescom, el desarrollador Traveller’s Tales Games confirmó que el videojuego se estrenará durante el segundo trimestre de 2022.

El título se presentó por primera vez en el E3 2019 y, originalmente, su debut estaba programado para octubre de 2020. No obstante, luego se postergó hasta el segundo trimestre de 2021 y en abril de este año se aplazó de manera indefinida.

Si bien todavía no hay una fecha de lanzamiento concreta, ahora se sabe que Lego Star Wars: The Skywalker Saga llegará a mediados del próximo año a las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch y PC.

Este anuncio vino acompañado de un nuevo tráiler que recrea diversas escenas memorables de las películas de Star Wars de Lucasfilm, incluida aquella en la que Rey salta sobre el TIE Fighter de Kylo Ren. Recordemos que esta entrega de mundo abierto adapta las nueve entradas de la saga Skywalker.

El videojuego permitirá a los fanáticos explorar más de 20 planetas desde sus naves (como Ajan Kloss y Coruscant), elegir entre más de 300 personajes jugables y experimentar varios tipos de juego. A su vez, proporcionará un sistema de combate mucho más fluido y hábil.

El video avance ilustra las diferentes experiencias de juego, como duelos clásicos, batallas cuerpo a cuerpo, misiones de vuelo y batallas bláster de Star Wars: A New Hope y Star Wars: The Rise of Skywalker. Incluso hay paseos en dewback y vuelo en planeador.

A diferencia de las entregas anteriores de Lego Star Wars, en esta edición la historia no será lineal. Esto significa que los jugadores podrán acceder a los nueve episodios desde el principio y tendrán la capacidad de completar todo el contenido en el orden que consideren oportuno.