Discord: Groovy, el bot de música dejará de existir por presión de Google y YouTube

Groovy, el popular bot de música utilizado por millones de usuarios de la plataforma Discord, ha anunciado de manera oficial que dejará de funcionar a partir del 30 de agosto del presente año. Esto, en vista de la presión de Google, que emitió una orden de cese en vista de una violación de términos de uso de YouTube, principal fuente de la que los usuarios sacan sus temas musicales favoritos.

El posicionamiento de gran magnitud que tuvo Groovy en los usuarios atrajo la atención del gigante de las búsquedas, que se percato que en los más de 16 millones de servidores que utilizan el bot, la principal fuente de música era su plataforma YouTube. De acuerdo con Google, esto incumplía las políticas de uso de la plataforma, por lo que se realizó una advertencia a los creadores en la que se les solicitaba detener el servicio (que además contaba con suscripción premium, volviéndolo comercial).

Para evitar las acciones legales en su contra, el fundador Nik Ammerlaan tomó la decisión de cesar las operaciones de su creación. La noticia fue dada por él mismo por medio del servidor de Groovy en Discord, donde alegó que no había ningún escenario en el que su creación pudiese continuar existiendo.

Comunicado de Groovy. Foto: captura de Beahero

“Hola a todos, Hoy anunciamos con gran tristeza que Groovy se cerrará. El equipo ha estado pensando sobre esta decisión durante un tiempo y, desafortunadamente, no hay un camino a seguir que incluya a Groovy. El 30 de agosto, Groovy finalizará su servicio. Todos los usuarios premium que hayan pagado el servicio más allá de esta fecha recibirán un reembolso durante las próximas semanas” , escribió Ammerlaan.

El fundador del bot también recordó cómo surgió su idea. “Comenzó porque el bot de mi amigo dejó de funcionar y pensé que podría hacer uno mejor. Evidentemente, ustedes estuvieron de acuerdo. A lo largo de los años, Groovy ha evolucionado lentamente de un proyecto personal integrado a una potente industria”.

A pesar de la noticia, Ammerlaan explicó en una entrevista para The Verge que no le sorprendía mucho las acciones de Google y que, por el contrario, “era solo cuestión de ver cuándo pasaría”, y señaló que lo que no entendía era por qué Google había tardado en enviar la notificación de cese y desista.

Durante los últimos cinco años, Groovy funcionó como un bot que permitía emular una especie de fiesta en los servidores de Discord, donde diferentes usuarios del mismo canal podían reproducir sus canciones favoritas mientras charlaban por el canal de voz. Este se descargaba desde su página principal y era añadido al chat con los demás participantes, quienes tenían que escribir comandos para reproducir los temas musicales.

Pese a que el bot también aceptaba enlaces de servicios como Spotify, Soundcloud y otros similares, la principal fuente de la que los usuarios sacaban sus canciones era YouTube, lo que a la larga terminaría provocando el cierre de la creación de Ammerlaan.

De tal manera, habrá que esperar para ver si Google decide tomar represalias con otros bots con las mismas características. El medio The Verge comunicó que el condueño de Rythm (otro bot de música para Discord) parece confiado en que su caso no terminará como el de Groovy. “No planeamos cerrar actualmente”, citó el medio refiriéndose a un comunicado emitido por el servicio.