Ya puedes descargar gratis el alfa de Call of Duty Vanguard en tu PS4

La saga de Activision continúa con el esperado lanzamiento de Call of Duty: Vanguard y, a pesar de que el juego estará oficialmente disponible en noviembre, esta semana podrás disfrutar de un pequeño adelanto con la habilitación de la versión alfa para aquellos con una PS4 o una PS5.

Lo mejor de todo es que el alfa es gratuito y no necesita de ninguna reservación. Es más, puedes guardarlo ahora mismo en cualquiera de las consolas mencionadas, y desde el 27 hasta el 29 de agosto podrás explorar al máximo el mapa denominado como Champion Hill o Colina del Campeón. Y lo mejor de todo es que no necesitas contar con PlayStation plus para jugar.

Lamentablemente, solo estará habilitado para las dos consolas mencionadas, pero cuando se lleve a cabo el lanzamiento oficial, podrás divertirte con tus amigos en Play Station, Xbox e, incluso, desde tu PC.

Para guardar el alfa de Call of Duty: Vanguard en tu Play Station lo más pronto posible, sigue estos pasos.

Inicia sesión en tu cuenta de PlayStation Network PS Store Ingresa a la página de la recientemente lanzada alfa de CoD : Vanguard en la Verás una opción que lee añadir a la biblioteca. Esta es de manera completamente gratuita ¡Listo, lo obtuviste! No olvides conectarte de nuevo el 27 de agosto desde las 12 del mediodía para disfrutarlo

¿Cuándo se lanzará Call of Duty: Vanguard?

Recuerda que, oficialmente, Call of Duty: Vanguard llegará a PlayStation, Xbox y PC el próximo 5 de noviembre. Además, la compañía Activision publicó el primer gameplay del videojuego. El esperado título, que volverá con el regreso de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los grandes protagonistas de la conferencia Opening Night Live de la Gamescom 2021.